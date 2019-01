Programul Drumuri bune pentru Moldova continuă şi în 2019. Vor fi reabilitaţi cel puţin 2.600 de kilometri de drum

În acest an, vor fi reabilitaţi cel puţin 2.600 de kilometri de drum. Jumătate din costul lucrărilor va fi acoperită din împrumuturi străine, iar restul, din bani alocaţi de din bugetul de stat sau Fondul Rutier.



Aproximativ o treime din lucrările din acest an vor fi efectuate pe drumuri naţionale sau regionale. Astfel, va fi reabilitat traseul Chişinău – Cimişlia – Comrat – Giurgiuleşti. În primăvară, urmează să înceapă lucrările pe drumul Prorumbrei – Cimişlia, cu lungimea de 19 kilometri. Totodată, va fi reabilitat şi drumul de ocolire al oraşului Comrat cu o lungime de 18 kilometri. De asemenea, vor fi reabilitate mai multe porţiuni de drum, cu lungimea de peste 80 de kilometri. Toate aceste lucrări vor costa 89 de milioane de euro, bani oferiţi de Banca Europeană de Investiţii.



„Având finalizate aceste contracte, tot traseul din Chişinău spre Giurgiuleşti, singurul port din Republica Moldova, va fi asigurat pentru trafic greu, deoarece cunoaşteţi că el provoacă foarte multe nemulţumiri pentru populaţie, sunt utilizate drumurile din sate”, a comunicat secretarul de stat la Ministerul Economiei şi Infrastructurii, Anatol Usatîi.



Printre drumurile regionale care vor intra în reparaţie se numără şi tronsonul Bălţi – Făleşti – Sculeni, cu o lungime de peste 50 de kilometri. Costul lucrărilor este de peste 60 milioane de euro, bani oferiţi de către Banca Europeană de Investiţii. Potrivit proiectului, drumul va fi gata în septembrie 2019.



„Etapă destul de avansată, aproape de 60 la sută sunt finalizate. Mai rămân lucrările care sunt mai complicate, podul peste calea ferată, unde pilonii sunt deja construiţi, sistemul de suport. Au rămas, sunt lucrări numai pe partea carosabilă”, a afirmat secretarul de stat la Ministerul Economiei şi Infrastructurii, Anatol Usatîi.



În acest an, vor fi reabilitate şi drumuri locale. Primarii urmează să selecteze porţiunile, în funcţie de necesităţile oamenilor. În acest an, în cadrul proiectului vor fi construite trotuare, canale pluviale, sisteme de iluminat şi va fi aplicat marcajul rutier.



Anul trecut, au fost reparaţi 1.600 de kilometri de drum în cadrul proiectului Drumuri bune pentru Moldova. Valoarea investiţiilor a fost de circa 1,9 miliarde de lei. Proiectul a fost lansat la iniţiativa preşedintelui Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc.