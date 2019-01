Andrei Năstase, șomerul de lux, care își cumpără case și terenuri pe banii din salariul soției și indemnizațiile copiilor

Declarația de avere a liderului PPDA, Andrei Năstase, pentru perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2018, depusă la CEC, confirmă statutul de șomer de lux al acestuia.



Astfel, în perioada nominalizată, Andrie Năstase, candidat la funcția de deputat, a declarat zero venituri. Potrivit documentului citat, acesta nu are un serviciu remunerat și trăiește din salariul soției, de 67828 euro și din indemnizațiile copiilor, de 14140 euro.



De asemenea, Andrei Năstase declară obținerea sumei de 35000 euro, din vânzarea unui automobil Mercedes și 10 mii euro, din întrăinarea unui autoturism Nissan Maxima.



Potrivit declarației de avere, Andrei Năstase deține 11 case, 9 terenuri cu suprafața totală de 9,76 hectare. Unul dintre acestea, cu suprafața de 0,94 hectare, a fost cumpărat în 2017, perioadă în care Andrei Năstase declară că nu a acumulat niciun venit.



Amintim, în context, că, potrivit presei, cea mai scumpă dintre cele 11 case ale lui Năstase are o suprafață de aproape 450 de metri pătraţi și ar costa în jur de șapte milioane de lei. Presa a mai scris că pe lângă asta, Andrei Năstase mai are o casă luxoasă în oraşul Bad Homburg din Germania, la 25 de kilometri de Frankfurt. Acolo locuieşte soţia şi cei doi copii ai săi.



Jurnaliştii au mai scris că liderul PPDA şi-a folosit propria mamă în operaţiuni de spălare a banilor, proveniţi dinsurse dubioase. Năstase a depus pe conturile ei, din venituri personale şi prin transferuri de la companii off-shore, peste 5,6 milioane de lei, sumă retrasă în perioada 2009 – 2012. Același scenariul l-a aplicat şi în cazul soacrei, de pe conturile căreia a retras, prin tranzacţii dubioase, peste 400 de mii de lei şi aproximativ 150 de mii de euro. Ambele transferuri au fost recunoscute.