Ce spune scrisul despre tine

Scrii mai strâns sau mai lăbărțat?Mai curbat sau mai drept? Scrisul de mână este legat de personalitate, forma literelor, dimensiunea și înclinația liniilor dând la iveală trăsăturile de caracterul tău.



Îmi amintesc cum, la facultate, profesorul de lingvistică îmi admira minute în șir scrisul, chiar și în timpul examenelor, și nu de puține ori îmi zicea cu o neascunsă satisfacție: „Literele tale au alură rusească”. Știa că vin din Basarabia și manifesta un interes aparte pentru grafologie. De aceea, de multe ori încerca să ne convingă că literele înșiruite pe foaie ne pot dezvălui personalitatea.



Litere mari sau mici?

Scrisul de mână reflectă îndeaproape caracterul unei persoane. Primul indiciu este dimensiunea cuvintelor și a literelor. Pentru persoanele care scriu cu litere mari, contează foarte mult părerea celor din jur, iar uneori, simt nevoia să se facă remarcați. Scrisul de dimensiuni medii este caracteristic persoanelor echilibrate și înțelegătoare. Acestea au capacitatea de a reţine informațiile mai repede, dar şi de a se descurca mai uşor. Cei care au un scris foarte mic sunt atenți la detalii și sunt meticuloși. Despre ei se spune și că sunt capabili să conducă proiecte mari, deoarece se concentrează adesea asupra detaliilor.



Forme și spații

Literele ascuțite indică faptul că ai de-a face cu o persoană intuitivă, care nu suportă criticile. Persoanele afectuoase și cu o fire mai liniștită au tendința să rotunjească literele. De cele mai multe ori, acestea încearcă să mulțumească pe toată lumea. Cuvintele care ocupă mult semnifică încrederea în sine. Cei care scriu mai împrăștiat au un caracter puternic și, adesea, o părere bună despre ei înșiși. Dacă literele sunt scrise mai strâns, atunci vorbim despre o persoană discretă și introvertită, căreia nu îi place să socializeze foarte mult.



Direcția și înclinația cuvintelor

Direcția în care se înclină cuvintele trădează alte trăsături de caracter. Se spune că oamenii romantici, sensibili și sentimentali au scrisul orientat spre dreapta. Familia şi prietenii ocupă cel mai important loc în viaţa lor. O caligrafie orientată spre stânga pune în evidență o personalitate introvertită. Iar cei ce scriu cuvinte drept au un caracter puternic și abilități de concentrare mari.



Aspectul în pagină

Persoanele care scriu frazele cursiv, în linie dreaptă, sunt răbdătoare și au multă voință. Sunt multitalentate și se pot acomoda ușor la schimbările care se produc în viața lor. Caligrafia ambițioșilor este sub forma unei pante crescătoare. Optimiști și energici, nu pierd niciodată încrederea în forțele proprii. Dacă scrisul are o pantă descrescătoare, nu este un semn bun. Persoana respectivă are tendințe pesimiste și poate fi descurajată ușor.



Știai că …

… grafologia e diferită de grafoterapie? Dacă grafologia poate da informații prețioase despre personalitatea sau viața socială a subiecților, grafoterapia e o formă alternativă de diagnostic și tratament, care schimbă comportamentele, prin transformarea scrisului de mână.