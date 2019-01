Ce spun astrele azi, 7 ianuarie

Berbec

Astazi veti trece printr-o faza de autoritarism care nu va fi deloc agreata de cei din jur. Toti se asteapta sa fiti echilibrati, intelegatori, nu duri si intransigenti. Atat in viata profesionala, acest lucru poate fi nociv pentru cei care lucreaza intr-o echipa, cat si in viata personala, unde o astfel de atitudine poate trezi resentimente din partea celor dragi. Putin toleranta si o minte deschisa pot fi de mare ajutor in contextul zilei de astazi. Atentie! Excesele alimentare se vor solda, cu siguranta, cu deranjamente hepatice sau digestive; moderatia este cuvantul care ar trebui sa ordoneze mersul lucrurilor, pe parcursul intregii zile.



Taur

Anumite evenimente ale zilei de astazi vor trebui analizate cu mai multa atentie. Este posibil ca, astfel, sa sesizati unele aspecte ascunse, care v-au scapat la prima vedere, aspecte importante, de care va trebui sa tineti seama. Vor exista si persoane care vor incerca sa va discrediteze, dar acest lucru va fi destul de dificil, mai ales daca aveti deja o pozitie consolidata in plan profesional si social. Indepartati insa, rapid, de langa voi, acele persoane care incearca sa va saboteze in plan personal, sa deranjeze linistea familiei voastre; fata de astfel de persoane, toleranta voastra trebuie sa fie zero. Protejarea caminului vostru de factori ncivi externi trebuie sa fie prioritara.



Gemeni

In climatul astral al zilei de astazi, propria intuitie va fi un aliat de nadejde si va va scoate, negresit, din unele situatii destul de ciudate. Dialogul cu cei dragi nu va fi foarte facil, insa cu rabdare si diplomatie, eventualele probleme ce ar putea sa apara vor fi usor depasite. Si in plan profesional, se arata o serie de piedici in calea evolutiei voastre, insa nu sunt obstacole majore si, cele ce nu pot fi sarite, pot fi ocolite. Putina intelepciune va poate ajuta sa va dozati, in mod constructiv, energiile; nu va sperie pe voi munca sustinuta, insa este mai bine sa fiti eficienti, decat sa munciti fara un plan bine pus la punct, care sa va permita ssa realizati cat mai mult, cu un consum optim de resurse.



Rac

Dezvoltarea unor relatii armonioase cu familia va fi o prioritate pentru voi, astazi, insa lucrurile nu vor merge pe atat de repede pe cat v-ati dori. Va trebui sa faceti eforturi de comunicare, dar si de intelegere a nevoilor si dorintelor celor dragi. Anumite atitudini nepotrivite ale copiilor nu trebuie corectate punitiv, decat doar in cazuri extreme; discutiile cu juniorii, cu explicatii clare in privinta greselilor facute, sunt absolut necesare. Nu veti fi intr-o forma prea grozava din punct de vedere fizic; de aceea va fi nevoie sa va acordati pauze in care sa va trageti sufletul si sa va reorganizati fortele. Meditatia poate fi o forma excelenta de refacere a psihicului.



Leu

Afacerile si dragostea vor fi domeniile in care veti avea succese neasteptate astazi. Trebuie sa profitati de contextul astral favorabil, pentru a pune la punct chestiunile legate de aceste planuri ale vietii noastre. Macar cele care se pot rezolva la acest moment. Fiti pe faza si profitati de fiecare moment favorabil, pentru ca oportunitatile de acest gen nu apar la fiecare pas. Veti avea ocazia sa intalniti oameni foarte interesanti, de la care veti avea ce invata; unele din aceste relatii trebuie conservate, pentru ca si-ar putea dovedi utilitatea, la un anume moment. Anumite secrete s-ar putea sa va cauzeze disconfort, asa ca, ar fi bine sa fiti sinceri, in special cu persoanele apropiate.



Fecioara

Viata de familie nu va fi foarte stabila astazi, ci destul de volatila si marcata de tot felul de interventii externe neasteptate. Este posibil ca partenerul sa caute in alta parte caldura si intelegere, daca voi ii veti nega aceste lucruri. De aici, pana la ruptura in relatie, nu este decat un pas. Pericolul este mare, deci este indicat sa luati masuri pentru a preveni aceasta situatie. Starea de spirit s-ar putea sa va intunece judecata si sa va indemne la actiuni de care nu veti fi deloc mandri. Lasati ratiunea sa domine si nu impulsurile. Fiti dispusi sa faceti compromisuri, si in viata profesionala, si in viata personala. Va veti lua revansa, in imprejurari de mai bun augur pentru voi!



Balanta

Se poate ca astazi, nervii vostri sa fie intinsi la maximum. Moralul va fi la cote scazute, avand in vedere ca vi se pare ca totul merge pe dos, ca toate sunt anapoda. Totusi, daca priviti lucrurile la modul negativ, atunci chiar veti experimenta insuccesul. Poate ca nu ar strica sa introduceti putin mai mult optimism in ceea ce faceti. Chiar daca si fizic va simtiti ceva mai epuizati, nu va repeziti imediat la medicamente. Apelati la astfel de tratamente numai daca este absolut necesar. Unele invidii pot sa apara la locul de munca, in contextul in care veti iesi in evidenta in detrimentul altor persoane. Profitati, caci e momentul vostru!



Scorpion

Unele persoane cu spirit de visator s-ar putea sa-si doreasca sa va atraga in cine stie ce aventuri, care sa implice riscuri sau care pot sa nu fie, pur si simplu, deloc viabile. Nu ar trebui sa riscati, ci, dimpotriva, sa va manifestati prudenti astazi. Chiar daca vi se mangaie orgoliul, elogiindu-se tenecitatea si determinarea voastra, ar putea fi doar o capcana, o modalitate de a va prinde in plasa. Veti fi intr-o forma, in general, buna, insa nu ar fi rau sa faceti ceva mai multa miscare, mai ales daca aveti o activitate sedentara. Nu va bazati prea mult pe cei din jur, ci pe voi insiva; uneori ati putea fi tentati sa faceti exact opusul a ceea ce va spune propria ratiune, deci trebuie sa fiti ceva mai atenti azi.



Sagetator

Este o zi a reactiilor in lant, asa ca trebuie sa aveti grija la ceea ce veti incepe sa faceti; primele actiuni vor atrage altele si altele, ca un tavalug ce cu greu va putea fi oprit. Daca veti incepe gresit, rezultatele nu vor fi deloc pe placul vostru. Daca, insa, veti incepe bine, atunci aveti toate sansele sa obtineti chiar mai mult decat ati preconizat. Din punct de vedere afectiv, veti da si, in egala masura, veti primi mult, iar acest echilibru nu poate fi decat benefic pentru starea voastra interioara. Astazi, prestigiul va poate ajuta sa obtineti unele rezultate mai usor. Lucrati pentru a va crea notorietate, daca observati ca acest lucru va ajuta.



Capricorn

In cazul in care nu sunteti 100% siguri, nu este recomandabil sa acuzati pe nimeni. Dovezile circumstantiale vor fi rapid demolate si veti ramane intr-o pozitie extrem de ingrata. Mai ales daca chestiunea nu va priveste, nu va afecteaza in mod special, este mai bine sa va mentineti departe de complicatii. Este o zi in care gandurile v-ar putea fi atrase intr-o anumita directie, fara sa vreti voi; iar directia aceasta sa va acapareaze mult prea mult, astfle incat sa va consume din energie, din vitalitate. S-ar putea ca, in a doua parte a zilei, sa resimtiti o oarecare scadere a tonusului, insa poate fi absolut normal dupa o zi incarcata. Odihna la orele potrivite poate fi de mult ajutor.



Varsator

Nu este cazul sa va implicati in cine stie ce actiuni riscante astazi. Orice risc v-ati asuma, acesta trebuie sa fie bine calculat, bine proportionat. Unele persoane s-ar putea sa fie mai putin binevoitoare fata de voi astazi; ar fi bine sa va paziti spatele cu mai multa atentie ca de obicei. In momentele dificile, nu va veti putea baza decat pe voi insiva, asa ca trebuie sa fiti pregatiti sa va asumati consecintele actiunilor pe care le veti intreprinde. Va fi o zi destul de solicitanta, cu un grad sporit de stres, care, este foarte posibil, sa va dea dureri de cap si de stomac. Inainte de a recurge la medicamente, ganditi-va cum v-ati putea autoeduca si autocontrola, pentru a reduce aceste efecte negative, acum si in viitor.



Pesti

Prietenia va fi la mare pret astazi. Astrele va asigura de suportul prietenilor, dar si voi, la randul vostru, va trebui sa interveniti, daca acestia va vor solicita asistenta. Nici contactele profesionale nu vor fi ignorate. Puteti profita din plin de intalnirile pe care le veti avea astazi, inclusiv de cele in plan profesional, in cadrul carora s-ar putea sa obtineti rezultate care sa fie mai mult decat multumitoare. Romantismul nu va fi la cote foarte inalte, insa daca veti lucra alaturi de partener, s-ar putea ca ziua de astazi sa nu treaca chair neobservata din acest punct de vedere.