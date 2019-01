Postul Jurnal TV, luat în furci de preşedintele raionului Călăraşi: Sunteţi lipsiţi de etică profesională, de cultură şi corectitudine

Postul Jurnal TV, din trustul Platon-Ţopa, este acuzat din nou de distorsionarea adevărului. Preşedintele raionului Călărași, Sergiu Artene, susţine că pretinşii jurnalişti de la acest canal au rupt din context mai multe declaraţii de ale sale, pentru a-l denigra.



“La sfârşitul săptămanii trecute am oferit un interviu postului de televiziune Jurnal TV, în cadrul programului Vocile Democraţiei, proiect susţinut, asa cum afirmă acest post de televiziune, de către Ambasada Statelor Unite ale Americii. Vreau să întreb acest post de televiziune, în special jurnalistul care a luat acest interviu, dacă Ambasada susţine şi tehnicile de manipulare ale opiniei publice, prin destorsionarea unor afirmaţii ce schimonosesc opinia celui intervievat, expusa la întrebările pretinsului jurnalist, prin scoaterea din context a unor părţi din declaraţii, in vederea denigrării persoanei”, a întrebat Sergiu Artene, într-o postare pe Facebook.



Artene consideră că Jurnal TV a trucat interviul acordat de el şi că respectivul post de televiziune este specializat în manipulare.



“Am constatat cum acest reprezentant al mass-media a denaturat în aspect negativ tot ce am afirmat eu, trucând acest interviu. Pe această cale vreau să-i intreb ce fel de societate dorește să construiască, de ce antagonizează societatea, de ce nu contribuie la ridicarea moralităţii ei, care a fost necesitatea de a denigra, la comanda cui au făcut-o şi cât de echidistanţi sunt, atunci când manipulează. Tocmai acum am înteles de ce sunteti ignoraţi, pentru că sunteti lipsiţi de etică profesionala, de cultură şi corectitudine”, a mai scris Artene.