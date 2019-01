Fructul minune cu cea mai mare cantitate de antioxidanți. Are beneficii uimitoare

Aronia sau fructul inimii, așa cum mai este denumit, este consuderat o sursă de sănătate, fiind bogat în antioxidanţi, vitamine, acizi organici şi substanţe tanante. Consumarea fructelor de Aronia are un efect tonic general, îmbunătăţeşte metabolismul, ameliorează starea generată de stres şi îmbunătăţeşte circulaţia sangvină.



Originar din America de Nord, Aronia sau Scoruşul este un arbust ce poate trăi în medii umede şi la temperaturi de până la -30 grade şi care produce fructe mici, de culoare neagră, care au proprietăţi miraculoase.



Fructele de Aronia conţin cea mai mare cantitate de antioxidanţi, depăşind cu mult (de aproape 15 ori) cantitatea de antioxidanţi conţinută de rodii sau de afine, dar şi o cantitate impresionanata de vitamină C.



Primele cercetări care au plasat-o pe locul întâi în top au fost făcute în 2007, atunci când experţii au comparat peste 276 alimente naturale, pentru a pune în evidenţă proprietăţile lor antioxidante.



Conţinutul ridicat de potasiu din aceste fructe are efecte benefice asupra sănătatii inimii, potasiul având efect vasodilatator. Prin relaxarea vaselor de sânge, tensiunea arterială scade, fluxul sanguin creşte, iar riscul de infarct este redus.



”Aronia este un arbust specific Americii de Nord şi i se mai zice şi fructul inimii. De ce? Pentru că este foarte bun pentru muşchiul inimii. În momentul în care aronia este foarte coaptă şi dai cu ea pe mână îţi arată culoarea sângelui pe care o ai iar când ai probleme, aşa cum povestesc vechii indieni, îţi schimbă, ţi-l înnegreşte. Asta înseamnă că ai o problemă de circulaţie. De asta i se zice fructul inimii”, a declarat ucultivator român de aronia, potrivit adevărul.ro



În plus conţin şi vitamina P, care ajută la fixarea vitaminei C în organism, dar şi vitamina B1 şi B2. Mai mult, aceste fructe au şi un conţinut bogat de minerale: calciu, magneziu, iod, fier, potasiu, fosfor.



Cum se consumă?



Fructul de Aronia nu are un gust familiar pe care îl putem accepta de prima dată, este astringent ca o gutuie, uşor amărui şi „alertează" pupilele imediat.



Din fructele proaspete se obţine suc sau se prepară dulceaţă, sirop sau vin. În frigider îsi păstrează proprietăţile cel mult o săptămână, în congelator pot fi păstrate pentru o perioadă mai lungă. Fructele uscate pot fi făcute bucăţi şi se infuzează. Va rezulta un ceai sănătos, plin de antioxidanţi.



Consumul trebuie să fie echilibrat, în cazul fructelor uscate de cel mult 30 de grame pe zi.



Pentru a accepta mai uşor gustul amărui astringent, puteţi încerca Aronia alături de alte fructe uscate dulci sau acrişoare, seminţe şi nuci.