Jandarmii din România au cumpărat cadouri pentru copiii din R. Moldova

Jandarmii din Bistrița-Năsăud au cumpărat cadouri pentru copiii din Republica Moldova, în cadrul campaniei „Camionul de Crăciun în Basarabia”, organizată de Asociația Tășuleasca Social, notează Radio Chișinău.





Cadourile urmează să ajungă la copiii din raionul Glodeni, se arată într-un comunicat de presă al Jandarmeriei bistrițene.

Acțiunea „Camionul de Crăciun în Basarabia” a avut loc pentru prima dată anul trecut.

„Anul trecut am fost prima dată și în Basarabia, în raionul Glodeni cu un camion, împărțind bucurie la circa 1200 de copii. Anul acesta dorim să ne întoarcem cu 2 camioane la acești copii, dar în același timp am dori să vedem dacă în acești ani, în încercarea noastră de a schimba ceva în jur, chiar am reușit”, anunță reprezentanții Asociației Tășuleasca Social, într-un mesaj pe Facebook.