O biserică din Găgăuzia a anulat toate taxele pentru servicii religioase

Biserica Sfântul Mihail din localitatea Avdarma, regiunea găgăuză, a introdus de astăzi mai multe schimbări în activitate.





Acestea ţin în special de anularea taxelor pentru ceremoniile religioase şi modificarea regimului de lucru, transmite MOLDPRES cu referire la surse locale.

Potrivit preotului de la Biserica din Avdarma, protoiereul Constantin, începând din 4 ianuarie vor fi anulate toate taxele pentru ceremonii religioase – botez, cununie, parastas etc.

„Totodată, vor fi gratuite lumânările şi slujbele pentru pomenire şi sănătate, iar în incinta bisericii nu se va vinde nimic. Toate obiectele de cult şi literatura duhovnicească vor putea fi procurate într-un magazin bisericesc şi nimic nu-i va sustrage pe credincioşi de la rugăciune. Biserica va fi deschisă pentru enoriaşi în toată ziua, fără întreruperi şi zile de odihnă, cu regim între orele 8.00 - 20.00”, a anunţat preotul, citat de avdarma.md.

Protoiereul Constantin a afirmat că Biserica de la Avdarma şi-a propus să implementeze un nou concept, cu genericul „Biserica, accesibilă pentru toţi”. Acesta prevede înlocuirea sistemului de tarife prin contribuţiile benevole ale enoriaşilor.

„Proiectul este prevăzut pentru trei ani, după care vom vedea dacă merită să fie continuat. Acest concept presupune schimbări profunde în activitatea bisericii, care ne-o dorim să fie mai aproape de oameni. Vom anula orice taxă, iar fiecare om va putea susţine biserica în măsura posibilităţilor, absolut anonim. Pentru aceasta vom avea instalată o lădiţă specială”, a spus preotul.

Protopopul de la Biserica Sf. Mihail din Avdarma speră că "asemenea schimbări vor oferi mai multe posibilităţi enoriaşilor şi vor permite o promovare a credinţei printr-o accesibilitate mai mare la biserică".

Satul Avdarma face parte din municipiul Comrat şi are o populaţie de aproximativ patru mii de locuitori. Localitatea are o infrastructură dezvoltată, fiind asigurată cu reţele de apă şi canalizare, telefonie. În sat activează centre de business, sport şi sănătate, o casă de cultură, şcoli de pictură, muzică, coregrafie, un spaţiu amenajat pentru concerte în aer liber etc. Locuitorii din Avdarma au un ziar local, un post de radio şi un site actualizat la zi cu reportaje video şi emisiuni.