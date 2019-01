Cinci mituri despre Robin Hood: Fura de la bogaţi pentru a da săracilor

Robin Hood este un personaj cunoscut din folclorul britanic. Atunci când ne gândim la Robin, primul lucru ce ne vine în minte este că fura de la bogaţi pentru a da săracilor. Acesta este doar unul dintre miturile despre personaj.



History Extra prezintă cinci mituri despre personajul Robin Hood.



Robin Hood a fost o persoană reală

Hood este un personaj ficţional creat din frustrările personale ale oamenilor din acea perioadă. Robin Hood era în acea perioadă o poreclă oferită criminalilor neînsemnaţi de la mijlocul secolului XIII. Desigur, în acea perioadă existau fugari, precum Robin Hood, ce încălcau legile pădurilor (în acea perioadă existau legi privind zonele împădurite în care regele şi cei de la curte puteau vâna). Aceşti fugari erau admiraţi de ţăranii oprimaţi.



Robin Hood fura de la bogaţi pentru a da săracilor

În 1521, istoricul scoţian John Major scria că „Robin nu rănea nicio femeie şi nu îşi însuşea bogăţiile, ci îi ajuta pe ţărani”. Baladele anterioare sau cele mai reticente ce ar fi fost scrise în 1492-1510 amintesc de un mic gest al lui Robin Hood ce l-ar fi făcut faţă de un cavaler ce avea probleme financiare. Aceste scrieri considerate cele mai vechi despre personaj nu menţionează că bărbatul ar fi ajutat ţăranii sau societatea. Dimpotrivă, acestea relatează momente în care Robin îşi mutilează inamicii şi chiar ucide un copil într-una dintre balade.



Robin Hood a trăit în timpul domniei lui Richard Inimă de Leu

Robin este deseori prezentat ca inamicul ambiţiosului prinţ John şi aliatul fratelui său înlănţuit Richard I-ul (1189-1199), însă scriitorii din dinastia Tudorilor au fost cei ce au adus cele trei personaje în acelaşi context.

De-a lungul timpului, Robin Hood a mai fost identificat cu unul dintre membrii menţionaţi în Wakefield Court Rolls din perioada domniei lui Eduard al-II-lea.



Robin Hood a fost un nobil deposedat de averi

Robin Hood din primele balade este mereu portretizat ca un cavaler, iar atitudinea sa era una precum a celor din aceeaşi clasă socială. Ideea că Robin Hood ar fi fost un nobil reiese din scrierile lui John Leland din 1530, în care Robin era precum un „nobilis exlex” făcând referire cel mai probabil la gândirea sa. În 1569, istoricul Richard Grafton afirma că a descoperit dovezi într-un vechi pamflet că Robin ar fi fost ridicat la gradul de conte englez. Ideea a fost popularizată de către Anthony Munday în piesa sa de teatru „The Downfall and The Death of Robert Earl” din 1598.



Robin Hood s-a căsătorit cu Maid Marian la biserica St. Mary din Edwinstowe

Maid Marian este la fel de importantă în poveştile cu Robin Hood precum Robin, însă ea a fost subiectul unei serii separate de balade.

În primele poveşti despre Robin Hood nu regăsim ideea soţiei sau a familiei. Ideea a apărut după Reforma Protestantă din secolul XVI, iar Marian a fost introdusă în poveste pentru a exista şi o alternativă feminină. În cele din urmă, Robin se căsătoreşte cu Marian.