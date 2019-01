Pavel Filip, interviu pentru revista Altitude: Premierul a povestit detalii despre familie şi pasiuni

Nepotul Patric, câinele Sharky, dar şi pasiunea pentru călătorii. Sunt câteva dintre subiectele la care s-a referit premierul Pavel Filip, într-un altfel de interviu decât cele pe care le acordă de obicei.



Prim-ministrul a povestit pentru revista Altitude, distribuită la bordul aeronavelor, că cea mai mare pasiune pe care o are acum este primul şi, deocamdată, singurul nepot - Patric. Zâmbetul micuțului îi este leac pentru orice necaz.



Din interviu mai aflăm că premierul este ataşat de un câine de rasă pe nume Sharky . Atât de mult l-a îndrăgit, încât îl mai ia la muncă în weekend. Patrupedul este cadoul aniversar oferit de Serviciul de Protecţie și Pază de Stat.



Şeful executivului susţine că are o afinitate deosebită pentru tradiţii. Asta l-a determinat să organizeze pentru al doilea an consecutiv Târgul de Crăciun. Pavel Filip povesteşte că, în copilărie, se pregătea minuţios pentru sărbătorile de iarnă.



Premierul a mai dezvăluit că îi place să călătorească, doar că nu are prea mult timp pentru asta. Escapadele nu înseamnă doar odihnă, ci şi cunoaștere, experiențe şi viziuni noi, a menționat Filip.



Şeful cabinetului de miniştri s-a referit în context şi la potenţialul turistic al Moldovei.



Suntem o țară rurală, iar satul nostru poate fi și atuul nostru. Într-o Europă tot mai urbană, oferta noastră de turism agricol, culinar, de turism rural, poate să găsească o cerere destul de mare, a explicat Pavel Filip.