Ce să facă diaspora cu Maia Sandu?

Decizia Maiei Sandu de a candida în circumscripția 50, arondată teritoriilor mai la vest de Republica Moldova, a stârnit o reacție foarte puternică în anumite segmente ale societății. E adevărat că critica a fost stimulată politic, deoarece guvernarea a considerat că Maia Sandu a dat dovadă de lașitate prin a prefera să candideze din partea diasporei, refuzând o bătălie înăuntrul țării. Dar avem dreptul să presupunem că au existat și mai multe crispări și nemulțumiri sincere provocate de această ”fugă în străinătate” a liderei PAS.



Sigur, orice candidat este în drept să decidă singur din partea căror circumscripții să candideze și, formal, nu există circumscripții ”mai bune” și ”mai proaste”. Cel puțin, în teorie, toate circumscripție sunt la fel, iar votul cetățeanului de peste hotare are aceeași greutate cu votul moldoveanului din țară.



De asemenea, nimeni nu poate impiedica politicianul să gândească ”strategic”, adică să decidă de a candida din partea circumscripției în care are șanse mai mari de a învinge. În mod tradițional, diaspora moldovenească din Vest este mai critică față de guvernare și mai dispusă să voteze cu opoziția de dreapta. Maia Sandu, probabil, se simte mai în apele ei la Bologna sau la Paris decât la Chișinău. Până la urmă, e dreptul ei.



Și, totuși, alegerea circumscripției 50 a generat o serie de întrebări legitime față de Maia Sandu. Conducătoarea PAS-ului ține foarte mult la imaginea ei de lider neprihănit, care își sacrifică cei mai buni ani din viață pe altarul națiunii. O asemenea alură generează și așteptări pe măsură. Toată lumea se așteaptă ca Maia Sandu să fie onestă, obiectivă și corentă în vorbe și acțiuni. Alegerea circumscripției 50, însă, demonstrează contrariul – Maia Sandu este incoerentă, ipocrită și nedreaptă.



O primă observație ține de coerența actului politic – Maia Sandu și PAS au luptat mereu pentru ca diaspora să poată să aibă un cuvânt mai greu de spus în viața politică a țării. Sigur, intuiam mereu că această grijă pentru diasporă nu era motivată de o dragoste sinceră față de acești oameni, ci de un elementar calcul strategic – migranții moldoveni din Occident votau preponderent dreapta.



După decizia Maiei Sandu de a alege diaspora, înțelegem și un alt lucru – PAS și Platforma DA au nevoie de voturi și nu de migranți în parlamentul Moldovei. Diaspora este văzută de liderii dreptei drept o vacă de muls voturi, dar care este ținută în grajd și căreia îi este interzis accesul în casă chiar dacă afară e frig. În aceste condiții, liderii migranților sunt în drept să se simtă ultragiați, căci implicarea lor politică nu face casă bună cu mesajul Maiei Sandu – ”stați binișor acolo unde vă aflați și nu vă băgați în oala noastră”.



În plus, Maia Sandu a avut imprudența să declare că și ea a avut soarta migranților moldoveni și cunoaște foarte bine nevoile acestor oameni. Guvernarea nu putea să nu speculeze o asemenea declarație năstrușnică și care relevă doar că Maia Sandu se află deseori în conflict cu bunul simț. Perioada de ”pribegie” a Maiei Sandu au fost anii în care dânsa a lucrat la Banca Mondială în SUA, fiind recomandată acolo de Guvernul Republicii Moldova. A spune după asta că și ea a plecat de acasă din cauza sărăciei și a tot umblat prin străini, silită de împrejurări, este de-a dreptul sfidător.



Maia Sandu mai are un presupus viciu pe care decizia de a candida în diasporă doar îl confirmă. Conducătoarea opoziției de dreapta este o persoană comodă, puțin dispusă să iasă din casă și deloc sociabilă. Fiind introvertă până la absurd, lidera PAS preferă să discute cu oamenii pe care nu-i cunoaște prin skype și telegram de teamă să nu fie jenată în solipsismul ei absolut.



Astfel, decizia ei de a candida în diasporă relevă și faptul că ea fie nu vrea să meargă la țară și preferă străzile luminoase ale capitalelor europene, fie nici măcar nu vrea să iasă din casă, preferând să facă campanie electorală în halat și papuci, ghemuită comod pe o canapea din fața calculatorului.



Din această cauză, diaspora are de azi o nouă temă de meditație – ce să facă cu Maia Sandu în circumscripția 50.