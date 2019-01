Sonda New Horizons s-a apropiat de cel mai îndepărtat corp spaţial vizitat vreodată şi a fotografiat misteriosul obiect

Sonda spaţială New Horizons a efectuat în perioada Revelionului un zbor în apropierea planetoidului Ultima Thule, aflat la 6,6 miliarde de kilometri de Terra, fiind "cel mai îndepărtat obiect explorat vreodată", a declarat Alan Stern, principalul investigator al sondei, potrivit site-ului Space.com.



New Horizons, care a zburat în apropierea planetoidului la ora Washingtonului 12:33 (ora României, 07:33), având viteza de 51.500 km/h, a fotografiat misteriosul obiect aflat în Centura Kuiper, semnalul de la sondă urmând să fie receptat de NASA pe Pământ abia după aproximativ 6 ore.



"Nu pot să vă promit succesul", a spus Stern, adăugând că zborul este cu mult mai dificil decât explorarea planetei pitice Pluto. "Întindem la limită capabilităţile acestei nave spaţiale", a subliniat el.



Sute de persoane, oameni de ştiinţă, reporteri şi demnitari, au participat la o petrecere de Revelion, dar şi de celebrare a zborului istoric realizat de sonda New Horizon. La eveniment au participat şi membri echipei misiuni, din cadrul Laboratorului de Fizică Aplicată de la Universitatea Johns Hopkins din Baltimore.



Sonda spaţială cu propulsie nucleară New Horizons, a cărei dezvoltare a costat 700 de milioane de dolari, a fost lansată în ianuarie 2006, având misiunea iniţială de a explora Pluto şi cei cinci sateliţi ai acestei planete pitice. În iulie 2015, sonda a zburat în apropierea planetei pitice, realizând primele poze detaliate cu suprafaţa acestui obiect astronomic.



După zborul în apropierea planetoidului Ultima Thule, sonda New Horizons ar putea fi trimisă să exploreze un al treilea obiect din Centura Kuiper.