Ilan Șor a dat în exploatare primul exemplu al unui nou tip de grădinițe

La Orhei, în curând toate grădinițele vor fi ca noi, datorită unui proiect lansat în această toamnă de primarul Ilan Șor. Lucrările de modernizare a primei grădinițe - „Ghiocel” au fost finalizate până la sfârșitul acestui an, așa cum a promis Ilan Șor, instituția preșcolară fiind de nerecunoscut. Ilan Șor susține că vrea să readucă în grădinițe spiritul și calitatea din perioada sovietică.



Lucrările de modernizare a grădiniței au început în toamna acestui an, imediat ce primarul Ilan Șor a anunțat că vrea să renoveze capital toate cele șapte grădinițe. Iar în decurs ed 3 luni, grădinița nu doar arată ca acum construită, dar este dotată cu cele mai moderne și de calitate echipamente și necesități pentru copii.



În fiecare grupă de copii a fost instalată câte o bucătărie și a fost dotată cu toată tehnica necesară: începând de la mașină de spălat și terminând cu aspiratoare și fiere de călcat. De asemenea, a fost procurat mobilier nou, lenjerie, covoare, jucării pentru toate grupele, ținându-se cont de vârsta copiilor care le vor frecventa.



În sala de festivități a fost adus un pian modern și un centru muzical de ultima generație, iar terenurile de joacă au fost amenajate cu tobogane moderne cu un nivel sporit de securitate, precum și cu balansoare. De asemenea, a fost construit un complex sportiv.



Autoritățile din Orhei s-au gândit la toate detaliile, până la aceea că au pregătit echipament pentru serviciu pentru angajații grădiniței, cu logoul instituției.



Primarul municipiului Orhei, care a „inspectat” împreună cu copiii și părinții grădinița modernizată, a menționat că așa cum a promis, grădinița a fost reparată capitală până la |Anul Nou, iar în următorii doi ani toate grădinițele din Orhei vor arăta la fel. „Astăzi deschidem prima grădiniță modernizată capital, așa cum am promis. Iar în doi an toate și vor fi la fel”, a precizat el.



Ilan Șor a menționat că vrea să aducă în grădinițele din Orhei comoditatea și confortul celor din perioada sovietică, pe care le-au frecventat cândva majoritatea moldovenilor. „Toți am mers la grădinițele sovietice și ținem minte confortul de acolo. Am vrut să-l restabilesc pe cel din grădinițele sovietice”, a menționat Ilan Șor.



În același timp, în grădinițele din Orhei sunt implementate cele mai noi tehnologii. Spre exemplu, trotuarele din preajma intrării centrale din grădinițe vor fi încălzite iarna, astfel încât să se topească zăpada iar copiii și părinții lor să nu lunece.



Ilan Șor a declarat că autoritățile locale vor depune tote eforturile să construiască la Orhei cele mai bune grădinițe din lume. „Cred că vom construi cele mai confortabile grădinițe din lume. Vom moderniza și vom face zilnic ca grădinițele să fie mai bune și mai bune”, a dat asigurări primarul de Orhei.



Totodată, el a arătat că procesul de modernizare a învățământului preșcolar din Orhei este la etapa de finalizare. Până acum a fost introdus un nou sistem ed alimentație, au fost majorate salariile angajaților și vor fi majorate în continuare, iar acum sunt modernizate clădirile.



„Grădinițele sunt doar începutul”, a dat asigurări Ilan Șor în aplauzele copiilor și părinților, și nu a uitat să le mulțumească și muncitorilor care au lucrat zi și noapte ca și acest proiect al primarului de Orhei să devină realitate.



Amintim că la mijlocul lunii septembrie, Ilan Șor a prezentat un plan de modernizare capitală a tuturor grădinițelor din oraș. Grădinița de copii Nr.5 „Ghiocel”, de pe strada Maxim Gorki, 48 din Orhei a fost selectată pentru a fi modernizată capital prima, după un plan model și în conformitate cu standardele actuale. Grădinița a fost deschisă în anul 1968 și necesita reparații deja de mult timp.



Astfel, municipiul Orhei este prima localitate din Republica Moldova care vine cu un plan complex de modernizare a tuturor grădinițelor din oraș. La fel de important de menționat este și faptul că toate lucrările sunt realizate cu forțe și resurse proprii, fără ca municipalitatea să facă împrumuturi. Proiectul de modernizare a tuturor grădinițelor din Orhei este posibil datorită majorării veniturilor la buget, urmare a planurilor strategice realizate de echipa lui Ilan Șor.



Și alimentarea copiilor are loc în conformitate cu un program special, desfășurat la Orhei la începutul acestui an în toate instituțiile preșcolare. Astfel, în grădinițele din Orhei este implementat sistemul de catering, care a dus la îmbunătățirea în mod semnificativ a calității meselor zilnice pentru copiii din grădinițe. Astăzi micuții se bucură de mâncare de restaurant, fiind preparată în cel mai modern combinat de producere, în condiții care corespund celor mai înalte standarde de calitate și siguranță a alimentelor. Menționăm că, în municipiul Orhei activează 7 grădinițe.