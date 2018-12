Ce spun astrele azi, 29 decembrie

Berbec

Aveti tendinta sa va luati dupa altii si sa va puneti diagnostice, in functie de ceea ce cititi pe net; Credeti ca asta e o idee buna? Daca nu va simtiti bine, nu credeti ca mai intelept ar fi sa consultati un specialist? Relatiile cu prietenii s-ar putea acutiza din cauza unor subiecte referitor la care parerile sunt divergente; pe de alta parte, unora ar putea sa nu le placa faptul ca luati initiative, ceea ce va face sa puneti sub semnul intrebarii adevaratele lor sentimente. La locul de munca trebui sa fiti curajosi si sa va promovati singuri, daca doriti sa fiti luati in considerare; nimeni nu stie de ce sunteti in stare, daca nu aratati asta. Familia va va sustine astazi, asa ca nu veti avea motive de ingrijorare, din aceasta directie.



Taur

Nu prea va place ca programul sa va fie dat peste cap, insa astazi acest lucru se poate intampla frecvent, iar asta va duce la aparitia unei stari de nervozitate, care v-ar putea face sa aveti reactii neasteptate. Incercati sa tineti cont de sfaturile celor din jur; in astfel de momente, tindeti sa nu mai luati pe nimeni in seama, asa ca interrelationarea ar putea fi destul de dificila. S-ar putea ca azi sa se ajunga foarte greu la sufletul vostru si asta pentru ca aveti o doza de incapatanare, care descurajeaza pe multi. Deciziile pe care le-ati lua azi, in ceea ce va priveste, ar putea fi dominata de o doza destul de consistenta de egoism, care nu va fi deloc benefica relatiilor cu cei din jur.



Gemeni

Mersul din inertie nu este foarte folositor, cu atat mai mult cu cat este vorba despre evolutia voastra profesionala. Daca va lasati la voia sortii, lucrurile ar putea lua o turnura care sa nu va avantajeze foarte mult; va fi mult mai dificil, mai tarziu, sa reparati treburile. Astazi este important sa actionati asa cum trebuie si la momentul potrivit. Energiile nu va lipsesc, asa ca nu se pune problema de a nu putea face ceva. Este important sa dezvoltati bune relatii la locul de munca, pentru a beneficia de ajutor, la momentul potrivit. Socializarea, atat in plan profesional, cat si in afara acestuia, devine foarte importanta, chiar esentiala, daca privim lucrurile din perspectiva viitorului.



Rac

Astazi sunteti axati pe solutii care nu se gasesc in tiparele obisnuite si asta pentru ca si problemele care se ridica sunt, oarecum, neobisnuite. Provocarile din plan profesional vor fi destul de ridicate, insa aveti cu ce sa faceti fata. Putina incredere in propriile forte poate face minuni. Daca sunteti in cautarea unui nou loc de munca, aveti mari posibilitati sa impresionati prin creativitate si inventivitate; exista mari sanse sa obtineti, astazi, pozitia mult visata. Chestiunile financiare vi se par neimportante la acest moment, insa nu ar trebui sa le tratati cu ignoranta; chiar daca idealurile voastre sent mai mari acum, foarte curand veti vedea ca totul trece prin burta, cum se spune, si ca trebuie sa va asigurati si mijloace practice de trai.



Leu

Proiectele de orice fel, pe care deja le-ati pus in aplicare, este posibil sa va fi secatuit de unele resurse financiare; in concluzie, va fi nevoie sa va opriti o perioada, pentru a va reface bugetul. Daca veti continua, este foarte posibil ca, foarte curand, sa va confruntati cu probleme financiare; nu actionati cu impulsivitate, ci ganditi cat puteti de bine lucrurile, inainte de a lua decizii cu impact in viitor. Cariera este intotodeauna importanta pentru voi, insa, cu siguranta, exista si alte lucruri importante in viata voastra, pe care nu trebuie sa le neglijati; gasiti un echilibru care sa va avantajeze. Faceti-va timp si pentru voi insiva, precum si pentru cei dragi voua; este recomandabil sa va implicati cat mai mult in familie, precum si alaturi de copii. Acestia v-ar putea solicita atentia, in mod deosebit, pe parcursul zilei, si nu trebuie ignorati.



Fecioara

Potentialul de conflict cu anumite persoane din anturaj este crescut, insa ar fi intelept sa fiti voi cei care actioneaza cu tact si diplomatie. Nu are rost sa intrati in polemici care v-ar putea prejudicia imaginea sau reputatia. Si relatiile cu varstnicii din familie vor fi destul de tensionate; nu prea reusiti sa gasiti un teren comun de discutie. Va trebui sa fiti pregatiti sa fecti unele compromisuri, din acest punct de vedere. Daca cititi ziarele sau revistele, trebuie sa aveti mare grija la modul in care interpretati anumite informatii prezentate acolo; este foarte posibil ca influenta acestora sa nu fie foarte benefica, in ceea ce va priveste, daca nu veti trece totul prin filtrul personal.



Balanta

Daca veti dori sa va impuneti, intr-o forma sau alta, controlul, asupra anumitor persoane sau evolutii din viata voastra, lucrurile ar putea sa degenereze nedorit de mult. Pe langa faptul ca nimanui nu-i face placere sa i se impuna anumite lucruri, se prea poate sa obtineti chiar rezultate contrare celor asteptate. In consecinta, trebuie sa fiti ceva mai intelepti si, acolo unde nu este cazul, sa nu interveniti, ci sa lasati lucrurile sa-si urmeze cursul lor firesc. In viata personala, va trebui sa va inarmati cu multa rabdare, fiindca va trebui sa explicate anumite lucruri, sa faceti lumea sa inteleaga anumite proiectii pe care le-ati facut pentru viitor; si, cum toata lumea din aceasta sfera este afectata, intr-un fel sau altul, fiecare trebuie sa aiba un cuvant de spus, daca doreste.



Scorpion

Unele lucruri au tendinta de a se suci la 180 de grade, fix atunci cand va asteptati mai putin; acest lucru va enerveaza la culme. Starea psihica se va inrautati considerabil, daca veti avea de-a face cu un astfel de eveniment, mai ales daca v-ati planificat, cu minutiozitate, evolutiile zilei. Starea financiara nu va cunoaste nici un fel de imbunatatire, iar acesta este un alt element care va pune nervii la incercare; nevoile sporitte de bani vor pune si mai mare presiune pe voi, in conditiile in care nu veti reusi sa obtineti rezultatele preconizate. Va fi o zi plina de frustrari, de potential conflictual atat in plan personal, cat si in plan profesional; va fi nevoie sa va impuneti rabdare sis a asteptati ca acest context nefavorabil sa dispara.



Sagetator

Este un moment potrivit pentru voi, nativii acestei zodii, de a va afirma independent; aveti, insa, grija, sa fiti pregatiti pentru un astfel de moment. Independenta inseamna si asumarea de responsabilitati, nu doar solictarea de drepturi. Responsabilitatile profesionale ar putea fi destul de apasatoare astazi, ceea ce poate sa va faca sa reganditi anumite chestiuni. Nu este o zi potrivita pentru a incepe o relatie de cuplu, presiunile asupra voastra sunt prea mari pentru a va concentra atentia pe un astfel de moment. Nici viata de cuplu nu este foarte linistita; diverse probleme pot reprezenta cauze de divergente, unele dintre ele putand sa degenereze in conflicte.



Capricorn

Nu veti duce lipsa de idei, in plan profesional, insa acestea s-ar putea sa fie in contradictie cu planurile leadership-ului si, in consecinta, nu foarte appreciate, la acest moment. Nu este cazul sa insistati, pentru ca nu veti reusi sa convingeti; concentrati-va eforturile pe chestiunle unde puteti avea succes. In relatia cu partenerul, trebuie sa va ganditi ca orice atitudine nepotrivita poate avea impact negativ; chiar daca este oarecum justificata, o astfel de atitudine poate micsora considerabil sansele de restabilire a armoniei. Starea de sanatate va fi, in general, buna; va trebui sa luati masuri pentru a pastra aceasta stare de lucruri.



Varsator

Astazi veti simti nevoia sa va retrageti, sa va concentrati mai mult asupra voastra si mai putin asupra celor din jur; unii dintre cei din jurul vostru, mai ales in cazurile in care au fost mereu invatati sa se intervina in favoarea lor, vor cataloga aceasta atitudine drept egoism. De fapt, este exact pe dos si voi nu aveti de ce sa va simtiti vinovati. Munciti, depuneti eforturi, aveti castiguri, trebuie, deci, sa faceti ceva si pentru voi, pentru a va reface fortele si a reusi sa performati si pe mai departe. Nici la locul de munca nu veti beneficia de prea mare sprijin din partea colegilor, iar acest lucru va fi vizibil in rezultatele pe care le veti obtine. Nu va asteptati la castiguri financiare, pentru ca acestea vor fi extreme de subtiri; limitati-va cheltuielile pentru a putea rezista.



Pesti

Prietenii va vor fi aproape, pe tot parcursul zilei, iar acest lucru este extrem de important; sprijinul lor ar putea sa va ajute extreme de mult, intr-un moment important al zilei. Va place sa socializati, sa va aflati in mijlocul oamenilor, astazi, sa va bucurati de compania persoanelor placute. Veti avea tendinta de a elimina, din antura, persoanele negativiste, care v-ar putea strica buna dispozitie. In ceea ce va priveste, astazi va fi o zi frumoasa pentru voi, in care veti constata ca fiecare moment trebuie trait la intensitate maxima; chiar si la munca, puneti suflet si entuziasm in ceea ce facti, cu atat mai mult cu cat va place activitatea profesionala pe care o desfasurati. Exista potential sa impresionati pozitiv si sa obtineti si rezultate notabile.