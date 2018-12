Lumea ascunsă de pe Pământ: „biosfera adâncă” a planetei este casa a milioane de specii necunoscute

Viaţa pe Terra poate lua miliarde de forme, dar pentru a vedea multe dintre ele trebuie săpat în crusta planetei. În ultimii 10 ani, aceasta a fost ocupaţia savanţilor de la Deep Carbon Observatory (DCO).



Echipa, formată din mai mult de 1.000 de specialişti din 52 de ţări, caută viaţa ascunsă din „biosfera adâncă” a Pământului - seria de ecosisteme subterane care există între suprafaţa planetei şi adâncimea suportabilă (teoretic) de o formă de viaţă, scrie Live Science.



Conform cercetătorilor de la DCO, presiunile şi întunericul nu au împiedicat organismele să trăiască şi să evolueze în cele mai vitrege condiţii.



În acest „Galapagos subteran”, savanţii estimează că biomasa vieţii pe bază de carbon este imensă, însumând 15-23 de miliarde de tone, o cantitate de 300-400 de ori mai mare decât în toţi oamenii de pe Pământ.



„Chiar şi în condiţii vitrege şi întunecate, ecosistemele intraterestre au evoluat şi au rezistat de-a lungul istoriei Pământului”, a precizat Fumio Inagaki, geomicrobiolog la Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology şi membru în cadrul DCO. „Lărgirea cunoaşterii asupra vieţii din adâncime va duce la noi teorii cu privire la habitabilitatea planetară, ducând la înţelegerea mecanismelor care au dus la apariţia vieţii pe planetă şi la stabilirea dacă viaţa poate persista în subsolul marţian şi în subsolul altor corpuri celeste”, a adăugat savantul.



Studierea acestor forme de viaţă stabileşte noi criterii pentru căutarea vieţii extraterestre



Studierea vieţii microbiene a lărgit deja cunoaşterea condiţiilor în care viaţa poate exista. Cercetătorii au forat kilometri în adâncime, sub nivelul mării şi au luat mostre cu microbi din mine şi alte situri subterane din întreaga lume. Datele de la aceste situri sugerează că biosfera adâncă are un volum de circa 2,3 miliarde de kilometri cubi, de două ori volumul tuturor oceanelor Pământului, adăpostind 70% dintre toate bacteriile şi arheele planetei.



Unele dintre aceste specii locuiesc în cele mai fierbinţi şi adânci nişe ecologice. Specia care iese în evidenţă în acest context este Geogemma barossii. Ea trăieşte în mediile hidrotermale de pe fundul mării. Organismul de formă sferică creşte şi se înmulţeşte la temperaturi de 121 grade Celsius, chiar peste punctul de fierbere al apei.



Recordul pentru cea mai adâncă formă de viaţă este la circa 5 kilometri adâncime faţă de suprafaţa continentală şi la 10,5 kilometri sub nivelul oceanic. Sub atât de multă apă, presiunea extremă devine un fapt inevitabil al vieţii; la doar 400 de metri adâncime, presiunea este de circa 400 de ori mai mare decât cea de la nivelul mării.



În ultimă instanţă, lărgirea cunoaşterii cu privire la limitele vieţii pe Terra vor oferi savanţilor noi criterii de căutare a vieţii pe alte planete. Dacă există milioane de specii nedescoperite care şi-au făcut casa sub crusta terestră, atunci studiile de biodiversitate de până acum doar au zgâriat (la propriu) suprafaţa.