Ce spun astrele azi, 28 decembrie

Berbec

Prea multa exaltare in rezolvarea unor probleme in plan profesional, poate face mai mult rau decat bine, pentru ca veti fi foarte predispusi la erori. Ceva mai multa moderatie va poate fi de mai mult folos. Climatul familial se anunta ceva mai tulbure, mai complicat, astazi. S-ar putea sa va confruntati cu probleme ale unor apropiati, de la care va fi imposibil sa va eschivati; nici nu este indicat, pentru ca sunteti parte colaterala in aceste probleme, deci nu ar trebui sa ignorati ceea ce se intampla. In plan sentimental, daca nu veti renunta la criticismul exagerat, cu greu veti reusi sa gasiti pe cineva pe placul vostru.



Taur

Se pare ca, in domeniul profesional, frustrarile vor fi la ordinea zilei. Nu veti reusi, in multe dintre demersurile pe care le veti initia in acest domeniu, de aceea ar fi bine sa reduceti pana la un minim acceptabil intalnirile si angajamentele profesionale. Se poate sa aveti parte de momente emotionale cu impact semnificativ, care sa va rascoleasca in plan sentimental. Nu va lasati tulburati de chestiuni demult trecute, ci priviti cu incredere si optimism spre viitor. Comunicarea cu familia trebuie imbunatatita substantial; parerile voastre conteaza, dar si ale celorlalti, asa ca trebuie sa tineti cont de tot ceea ce au ei de spus, pentru ca lucrurile sa functioneze bine cu-adevarat.



Gemeni

Veti fi in forma in aceasta zi, capabili sa va adaptati in functie de necesitati si sa trageti maximum de foloase din desfasurarea evenimentelor. Acest lucru va favorizeaza atat in plan personal, cat si in plan profesional. Nu vor lipsi nici contestatarii, insa argumentele voastre vor fi mai puternice si veti reusi sa va impuneti cu mai multa fermitate. Astazi, astrele va sustin si fac ca vocea voastra sa fie mai puternica decat a celorlalti. Atentie sa nu va extaziati mult prea mult de reusitele pe care le veti obtine. Atunci exista un mare risc de a face greseli. Fiti ceva mai fermi in incercarile de a va imbunatati personal, de va upgrada.



Rac

Premise potentiale de castig exista, cu siguranta, pentru ziua de astazi. Cuantumul depinde de modul in care veti sti sa fructificati ocaziile care se vor ivi; o zi cu ocazii favorabile nu trebuie ratata, pentru ca nu se stie cand veti mai prinde alta si nu trebuie sa lasati ca timpul sa treaca in zadar . Este o zi benefica si pentru viata voastra sentimentala, pentru ca va veti afla in perfecta armonie cu persoana iubita. Pentru cei singuri, se poate sa apara chiar mai multe ocazii de a cunoaste pootentiali parteneri. Climatul familial va fi, in general, linistit si furnizor de calm si relaxare; este important sa intretineti bune relatii cu membrii familiei.



Leu

Perceptia rapida a desfasurarilor de evenimente va poate fi de mare ajutor pe parcursul zilei de astazi. Veti avea de-a face cu o multitudine de situatii, care mai de care mai solicitanta, in care veti fi chemati sa interveniti si sa gasiti solutii cat mai rapid posibil. Ziua va fi extrem de incarcata si va va secatui, literalmente, de puteri. In acest conditii, va fi imperativ necesar sa gasiti, spre finalul zilei, modalitati de a va relaxa, de a va reincarca bateriile. Ar fi bine ca in planurile voastre de acest gen, sa luati in considerare si partenerul de relatie, iar eventualele probleme familiale sa fie rezolvate cu calm si diplomatie.



Fecioara

In familie va domni o atmosfera relaxanta, iar acest lucru va va permite sa va indreptati atentia asupra altor chestiuni, unde lucrurile nu sunt tot la fel de linistite. Va fi nevoie sa depuneti eforturi sustinute pentru a finaliza un proiect foarte drag voua si la care lucrati de mai multa vreme. Trebuie sa fiti foarte atenti sa nu faceti greseli pe ultima suta de metri. Fiti atenti la unii asa-zisi prieteni, care va pot juca feste ce v-ar putea afecta destul de puternic, mai ales in plan psihic. A va lasa cuprinsi de pesimism pe parcursul zilei poate fi extrem de daunator; de aceea, este imperativ necesar sa va pastrati optimisti, dar si realisti, in egala masura.



Balanta

Se pare ca totul va fi mult mai usor decat se parea la inceput, asa ca nu este cazul sa va panicati, ci sa luati lucrurile unul cate unul, treptat, pana rezolvati toate chestiunile de pe agenda zilei. Daca va veti organiza eficient, veti observa ca va va ramane destul timp si pentru voi insiva. Profitati de acest timp pentru a rezolva anumite chestiuni personale, in primul rand pe cele din cuplu, daca este cazul. Contextul astral va sprijina in acest sens, deci ar fi pacat sa nu profitati. De asemenea, este un moment foarte potrivit pentru a cultiva relatii profitabile cu persoane influente, care va pot fi de mare ajutor in viitor.



Scorpion

Cu putin efort, veti reusi sa gasiti echilibru intre munca si relaxare. Veselia va reveni in viata voastra, iar relatiile cu apropiatii se vor imbunatati considerabil. In plan profesional, nu faceti eforturi deosebite pentru a realiza cat mai mult, pentru ca nu este un moment foarte propice pentru a va face remarcati. Dimpotriva, vor exista numeroase obstacole care vor trebui depasite, unele dintre ele destul de dificil. Asa ca, din acest punct de vedere, mai bine ar fi sa va menajati eforturile penntru momente de mai bun augur. Indiscutiile cu prietenii, nu va manifestati rigizi si imperiosi, ci acceptati si opiniile acestora, aratand flexibilitate si diplomatie.



Sagetator

Nu va asumati riscuri nejustificate pentru ca ati putea suferi pierderi grele. Ganditi bine fiecare pas si nu va abateti, in ultimul moment, de la planuri bine gandite si puse la punct, decat doar daca acest lucru este imperios necesar. In plan personal, va va fi mai usor sa va exprimati sentimentele fata de acea persoana care conteaza, decat ati fi crezut; ideile vor veni de la sine, iar vorbele vor iesi firesc si vor transmite mesajul pe care il doriti. Acest fapt va creste sansele de a pune bazele sau de a consolida relatia de cuplu. Fiti voi insiva si nu va mai tot comparati cu cei din jur. Promovati-va propria individualitate!



Capricorn

Gelozia se va face resimtita in relatia de cuplu, fapt care va tulbura apele in aceasta directie. Cu sau fara justificare, va agita spiritele in plan sentimental si va crea o atmosfera inchisa, conflictuala, care-si va pune amprenta asupra personalitatii voastre de-a lungul intregii zile. Este bine sa faceti eforturi pentru ca situatia sa nu scape de sub control. In plan profesional, nu par sa se iveasca nori negri, insa nici nu exista premise pentru o zi straluctia din acest punct de vedere. Rutina isi va spune cuvantul si seara va va gasi intr-o dispozitie plictisita, lipsiti de chef. Nu va lasati prada acestei stari de spirit nocive! Faceti orice va prieste pentru a iesi din ea.



Varsator

Va fi o zi foarte satisfacatoare din punct de vedere sentimental, cu atat mai mult cu cat si partenerul de relatie va fi pe aceeasi lungime de unda cu voi. Cei singuri vor avea sanse multiple sa-si gaseasca un partener compatibil. Climatul familial va fi dominat de buna intelegere, atat in relatia cu partenerul, cat si in relatia cu copiii. In plan profesional, este posibil sa apara o serie de probleme de natura legala, care sa va tulbure ziua. Trebuie sa fiti obiectivi si sa va aparati cu tarie punctul de vedere si pozitia adoptata. Va fi ceva mai dificil, intr-un anumit context, insa este bine sa va mentineti pe pozitii, sa aveti o atitudine ferma.



Pesti

Este o zi favorabila rezolvarii in bine a chestiunilor sentimentale; relatiile emotionale in care veti fi implicati vor evolua intr-o directie buna, ceea ce nu poate decat sa va bucure si sa va imbunatateasca substantial starea psihica. Veti avea parte de o serie de schimbari surprinzatoare, insa de bun augur, asa ca nu trebuie sa va faceti griji. Dimpotriva, este bine ca mai iesiti din rutina obisnuita si mai aveti parte de ceva variatiuni in viata voastra. Puteti conta pe prieteni ca va vor fi aproape atunci cand veti avea nevoie. Daca simtiti ca anumite chestiuni va depasesc, nu ezitati sa cereti sprijin competent, pentru ca astfel va asigurati de reusita.