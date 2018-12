De ce este periculos să refolosești sticlele de plastic

Hidratarea este foarte importantă pentru sănătatea noastră. Uneori, ne concentrăm atât de mult la procesul hidratării, încât uităm să luăm în calcul și posibilele pericole.



Reutilizarea sticlelor de plastic este ceva ce ar trebui evitat cu siguranță. Iată câteva motive pentru care ar trebui să nu refolosești sticlele de plastic!



Motivele pentru care este periculos să refolosești sticlele de plastic:



1. Reutilizarea sticlelor de plastic le face să se descompună

Se formează mici zgârieturi pe sticlele de plastic, cu cât se folosesc mai mult. Indiferent dacă se află în mașină, în geantă sau în casă, sticla se poate zgâria. Iar acest lucru devine un loc uimitor și perfect pentru stabilirea bacteriilor, pe care nu le poți vedea cu ochiul liber, dar pe care corpul tău le primește și are de suferit.



2. Este greu să speli interiorul unei sticle de plastic

Umiditatea care există în interiorul sticlei, împreună cu temperatura ridicată, transformă sticla într-un mediu excelent pentru bacterii. Iar tu vei ajunge să bei de fapt bacteriile rămase în sticlă, punându-ți sănătatea în pericol. Ai putea fi otrăvit de aceste bacterii, apărând simptome precum vărsături, greață și diaree. Nu poți pune sticlele nici în mașina de spălat vase, deoarece ar fi provocată o descompunere chimică.



3.Plasticul are substanțe chimice nocive pentru hormonii tăi

Plasticul poate schimba de fapt calitatea apei. Nu poți să speli sticla de plastic. Acest lucru nu te va proteja împotriva bacteriilor și a substanțelor chimice.



4. Dacă bei din aceeași sticlă în mod repetat, aceasta poate crește riscul contactării mai multor tipuri diferite de virusuri

Hepatita A este cunoscută ca fiind contactată din băutul din aceeași sticlă de plastic în mod repetat. Deși poate fi convenabil să utilizezi aceeași sticlă de plastic mereu, pentru tine și pentru mediul înconjurător, din păcate nu este o opțiune sigură.



Există numeroase alternative pe care le poți încerca.

Sticlele de apă din sticlă sau metal sunt mult mai sigure. Împiedică apariția toxinelor care există în plastic. În plus, le poți reumple și spăla în mod corespunzător. Nu vei mai fi supus riscului de ingerare a bacteriilor dăunătoare care sunt transportate de sticlele de plastic.