Chirtoacă face praf mitul transparenței și meritocrației din blocul ACUM: Europenii sunt nedumeriți de ceea ce fac cei de la PPDA și PAS, e un cuțit băgat în spate

Președintele Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, îi acuză pe liderii PAS și PPDA, Maia Sandu și Andrei Năstase, de minciuni și ipocrizie. Asta după ce binomul i-a informat pe liberali, în bătaie de joc, că pot candida doar pentru circumscripțiile din Găgăuzia, Taraclia, Transnistria sau din Rusia. Chirtoacă afirmă că PAS și PPDA au încălcat propriile reguli și au spulberat mitul transparenței, pe care îl cultivau până acum. Declarațiile au fost făcută la o conferință de presă.



”Să se demonstreze, prin transparență, reguli europene, că anume Chirtoacă e bun pentru Găgăuzia și toți ceilalți sunt buni pentru Chișinău. Arătați-mi locul, dar nu prin e-mail anonim, dar prin decizia ședinței de meritocrație, luată în prezența unui membru al PL”, a spus liderul Partidului Liberal.



Chirtoacă a criticat dur și așa-numita comisie de meritocrație, care, potrivit liderilor binomului, decid cine e potrivit ca să candideze pe liste și în circumscripții.



”La ședința de meritocrație nu am fost, de unde s-au luat acele șapte circumscripții pentru PL. Noi ne unim, ei refuza. Trebuie respectate regulile. Ei zic de transparență, știți cine e în comisia care hotărăsc oamenii care să meargă în alegeri? Știm că sunt Sandu și Năstase, dar alți șase cine sunt? Trebuie să își respecte propriile reguli. Blocul are stabilit un mecanism, să convoace comisia de meritocrație și să arate unde e locui fiecăruia. Aduceți-mă în fața comisiei voastre blestemate de inchiziție. De ce nu vreți?”, îi întreabă Chirtoacă pe Sandu și Năstase.



Decizia binomului este, în opinia președintelui PL, un act de trădare, care confirmă că binomul PAS-PPDA nu are nimic în comun cu regulile democratice,



”Europenii sunt acum nedumeriți de ceea ce fac cei de la PPDA și PAS. Iar pentru mine, acesta e un botez politic. Un cuțit băgat în spate, dupa cel de la Munteanu”, a precizat liderul liberalilor.



Acesta a mai spus că PL va convoca în următoarele zile biroul politic pentru a decide cum va proceda formațiunea mai departe. Aseară, președintele de onoare al PL, Mihai Ghimpu, a scris că partidul trebuie să meargă separat în alegerile parlamentare.