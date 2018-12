Ce spun astrele azi, 24 decembrie

Berbec

Intanirile zilei de astazi se anunta a fi productive, mai ales daca veti sti sa va organizati ideile intr-o maniera atractiva si eficienta. Cadrul este propice pentru o comunicare eficienta, pentru a pune la cale planuri elaborate, dar realiste, pentru a lucra cu spor in echipa. Sunt prezente toate ingredientele necesare pentru a avea o zi de succes. Marimea acestuia va depinde doar de voi, de modul in care veti actiona si reactiona in fata oportunitatilor. Este foarte posibil sa ajungeti sa gestionati voi insiva anumite desfasurari, asa ca trebuie, cu atat mai mult, sa profitati. Este un moment potrivit sa faceti o ordine in relatiile de prietenie, pastrandu-le doar pe acelea care va inspira cea mai mare incredere.



Taur

Nu va lipseste vitalitatea, iar tenacitatea nu a fost niciodata o problema pentru voi. In aceste conditii, putine obstacole va pot pune probleme. Totusi, prea multa infatuare va poate fi daunatoare, iar impulsurile este bine sa fie infranate, mai ales cand va arde limba sa punctati pe cate unul sau altul. Este foarte important sa va ganditi la implicatiile acestor actiuni. Nu mizati pe ajutor din afara, pentru ca este putin probabil ca-l veti primi atunci cand veti avea realmente nevoie. Bazandu-va doar pe voi insiva, nu veti fi dezamagiti, in final. Unele castiguri semnificative se prefigureaza la orizont; aveti grija sa nu va depasiti bugetele alocate diverselor cheltuieli; lucrurile se pot agrava foarte repede, daca nu sunteti atenti.



Gemeni

Nu mai tot reveniti asupra deciziilor pe care le-ati luat odata, decat daca acest lucru este imperativ necesar. Pierdeti timp pretios, pe care-l puteti dedica altor activitati; unele chestiuni chiar nu merita atentia voastra decat poate doar in treacat. Aveti grija sa nu faceti excese de nici un fel, pentru a va pastra o stare de bine optima. Daca aveti sansa de a va exprima sentimental, nu fiti timizi, ci faceti pasii necesari; fiti constienti ca doar comunicand va veti putea face bine intelesi. Organizati-va activitatile in asa fel incat sa nu va aglomerati prea mult o anumita perioada din zi. Este posibil ca, la un moment dat, sa simtiti ca nu mai puteti face fata, iar aceasta situatie nu este de dorit.



Rac

Uneori este dificila schimbarea caracterelor, a modului de actiune sau de gandire, insa trebuie sa tineti seama ca doar cu flexibilitate si adaptabilitate se pot obtine rezutate deosebite. Depasirea tiparelor poate fi considerata un lucru indraznet, pana la un punct, insa la fel de adevarat este ca devine si foarte necesara, in anumite momente. Ziua de astazi ar putea sa ridice astfel de cerinte. De asemenea, putin mai multa discretie ar putea sa fie necesara; nu este nevoie sa va trambitati nici intentiile, nici realizarile, cu voce tare. Lasati pe cei din jur sa-si rezolve singuri problemele, daca nu sunteti solicitati sa ajutati!



Leu

Provocarile in plan profesional nu vor lipsi. Veti fi foarte solicitati si va trebui sa uzati de multe resurse pentru a face fata cerintelor. Este cazul sa va pastrati oarecum rezervati si sa nu va incarcati cu si mai multe lucruri de facut, lucruri pe care nu veti reusi sa le finalizati. Angajamentele nerespectate vor fi, fara indoiala, in detrimentul vostru, asa ca veti fi pusi in fata unei alegeri, de loc dificile. Lasati mandria deoparte si faceti ceea ce este de facut sau va stricati imaginea, prin nerespectarea angajamentelor asumate. Aveti grija, caci starea de spirit va influenta si relatiile personale, in bine sau in rau, in functie de alegerile pe care le veti face.



Fecioara

Daca nu urmariti ca ceva anume sa se intample, nu are rost sa fortati desfasurarea lucrurilor, sa interveniti in cursul evolutiilor normale. Si chiar daca urmariti ceva, interventia prea putin documentata poate face mai mult rau decat bine. Este intelept sa tineti seama de acest lucru, in actiunile voastre de pe parcursul zilei de astazi. Relatiile tensionate cu anumite persoane pot fi readuse la normal, numai printr-o colaborare reciproc avantajoasa, in conditiile in care impartasiti interese comune. Daca doriti sa reparati astfel de relatii, atunci ziua de astazi este un moment favorabil pentru a actiona.



Balanta

Confruntarile inutile nu va folosesc la absolut nimic, sunt absolut inutile. Dimpotriva, raul pe care-l pot cauza este semnificativ, de aceea este mai bine sa evitati implicarea in astfel de evenimente. Nu va lasati afectati de mania persecutiei; nimeni nu are nimic, in mod special, cu voi. Relatiile cu apropiatii ar putea suferi unele mici crize. Implicati-va activ, daca vedeti ca situatia scapa de sub contol. Finantele nu sunt grozave pe ziua de azi, asa ca, mai bine va abtineti de la orice chetuieli nejustificate. Chiar daca e vorba de mancare, sex sau finante, sunteti inclinati catre comiterea de excese, iar acest lucru ii veti regreta mai tarziu. Evitati discutiile pe subiecte controversate, care pot provoca divergente in cercurile apropiatilor.



Scorpion

Atractia celorlalti fata de voi pare sa primeasca un impuls neasteptat, in contextul astral al acestei zile. In consecinta, veti avea parte de bunavointa, de intelegere, de apreciere. Comunicarea este modalitatea prin care puteti rezolva multe dintre problemele existente. Aveti de partea voastra puterea de convingere si un spirit de observatie mult mai ascutit. In plan personal, impartasiti cat mai multe cu partenerul, deschideti-va spre acesta si ascultati-l, la randul vostru. Relatiile cu colegii de munca vor fi excelente, cu suprize placute in ceea ce priveste colaborarea pe proiecte majore. Atentie, caci ati putea experimenta probleme de sanatate, incercand sa tineti cine stie ce diete; incercati sa dezvoltati, mai degraba, un stil de viata sanatos.



Sagetator

Unele aspecte din viata voastra profesionala par sa fie afectate de oarecare instabilitate, ceea ce va face nesiguri in actiune si nemultumiti de rezultate. Poate ar fi cazul ca totu sa fie centrat spre a va mentine pozitia, nu spre a avansa. Analiza si brainstorming-ul va pot fi de mare ajutor in rezolvarea unor probleme. Anumite lucruri invatate in trecut si-ar putea gasi utilitatea in peisajul si coroborate cu necesitatile zilei de astazi. Rabdare in disputele domestice, pentru a nu tulbura climatul familial; nu este nevoie sa renuntati la voi pentru sotie si copii. Daca voi va veti simti bine, atunci acest lucru se va reflecta si in relatiile domestice.



Capricorn

Se pare ca, inca de la inceputul zilei, viata voastra sociala va inflori. Veti fi mereu in centrul atentiei, iar acest lucru va gadila ego-ul intr-un mod foarte placut. De asemenea, nimeni nu v-ar condamna daca ati uza de contactele pe care le aveti la indemna pentru a va facilita ascensiunea porfesionala. Fiti atenti la ceea ce se intampla in jurul vostru si nu refuzati o invitatie facuta expres doar pentru ca suna plictisitor. Aparentele pot fi, uneori, inselatoare. Incercati, cu orice pret, sa evitati disputele; nu este cazul sa impartasiti gandurile voastre cele mai intime tuturor, nu le trambitati cu voce tare si, cu atat mai mult, nu incercati sa le impuneti, cu forta, celor din jur.



Varsator

Sprijinul venit exact la momentul potrivit este foarte important. Cu atat mai mult daca vine de la o persoana influenta, trebuie acceptat si valorizat ca atare. Se poate sa aveti dubii asupra sinceritatii unei persoane din anturaj, care pare ca incearca mult prea insistent sa va demonstreze bunele sale intentii. Si, la fel de bine, se poate sa fie doar impresia voastra. Nu porniti de la idei preconcepute, caci asta nu va face decat sa va prejudicieze munca. Viata de familie nu este foarte agitata, insa aveti grija sa nu lasati factori externi sa se amestece in problemele voastre domestice. Sunt posibile unele turbulente in viata sentimentala, insa nu e cazul sa disperati; lasati timpul sa vindece ranile.



Pesti

Multe lucruri va pot incomoda, va pot face sa va simtiti absolut aiurea. Iar daca mai apar si unele persoane care fac acelasi lucru, atunci atmosfera se complica nedorit de mult. Chiar si in aceasta situatie, nu trebuie sa dramatizati. Faceti ceea ce trebuie sa faceti, cat de bine puteti, si nu dati satisfactie celor care isi doresc sa va vada pierzand. In relatiile cu apropiatii fiti cat puteti de sinceri si, daca aveti ceva pe suflet, nu lasati sa va apese prea mult. Beti foarte multe lichide, pentru a elimina toxinele. A avea prea multi prieteni inseamna a nu avea prieteni deloc; mai bine mai putini si sinceri, decat o multime, insa indoielnici din punct de vedere al increderii in sprijinul lor neconditionat.