Vânzarea Pomilor de Crăciun sporește după 20 decembrie

Cele mai active vânzări de Pomi de Crăciun sunt înregistrate, de regulă, în perioada 23-31 decembrie, conform Agenţiei „Moldsilva”. Din această cauză, angajaţii pepinierelor instituţiei au fortificat tăierile de conifere după data de 20 decembrie, transmite MOLDPRES.



„Volumul propus spre vânzare în acest an este de 64 mii bucăți (cu 6 mii mai mult decât în anul 2017), dintre care 61 mii molid și 3000 de pin, precum şi câteva mii de compoziţii din brad, care sunt foarte solicitate de consumatori”, a precizat Nicolae Munteanu, inginer-şef silvic la „Moldsilva”.



Conform statisticilor, mai mulţi ani la rând, în timpul sărbătorilor de iarnă pe pieţele din ţară se comercializează în jur de 20 mii de Pomi de Crăciun. “Este o tendinţă care se menţine, deşi pepinierele întotdeauna pregătesc mai mulţi arbori. Dar, nici un pom nu se pierde, din pepiniere se taie doar conform comenzilor achitate deja, se vinde exact cât e cererea, iar restul rămâne pentru alt an”, a menţionat Munteanu.



Consumatorii care aleg pentru sărbători brazi naturali şi-ar dori ca aceştia să se păstreze proaspeţi şi aspectuoşi cât mai mult timp. Contactată de MOLDPRES, Victoria Covali, consultant la Agenţia „Moldsilva”, a făcut unele recomandări pentru ca Pomul de Crăciun să-şi păstreze cetina verde mai multe zile. „Atunci când i se acordă grija de care are nevoie, Pomul de Crăciun poate rămâne verde vreme de o lună sau chiar mai mult. Bradul natural trebuie udat la fiecare două-trei zile, ca să poată beneficia în continuare de nutrienţi după ce a fost tăiat. Bradul „viu” necesită acelaşi tratament care se acordă oricărei alte plante decorative din casă: apă, lumină pentru fotosinteză, delicateţe la manevrare ș.a. Un brad de înălţime medie (în jur de 1,6 m) consumă zilnic 200 ml de apa, iar cantitatea creşte dacă e vorba de o specie cu crengi dese şi stufoase sau dacă pomul e amplasat lângă calorifer ori o altă sursă de încălzire”, a menţionat Victoria Covali.



Potrivit consultantului „Moldsilva”, un remediu eficient pentru îngrijirea brazilor ar fi limonada (nu se are în vedere băutura carbogazoasă din comerţ). „Combinaţia de apă, zahăr şi zeamă de lămâie hrăneşte copacul şi îl menţine proaspăt câteva săptămâni după ce a fost tăiat, iar glucoza din zahăr previne pierderea acelor”, a specificat Victoria Covali pentru Agenție.



Prețul propus de pepiniere a rămas neschimbat faţă de anul trecut şi constituie cel puţin 36 de lei pentru un metru de molid şi 25 de lei pentru aceeaşi dimensiune de pin. Compoziţiile din brad vor fi comercializate la prețul de 8 lei pentru o bucată. Pentru pomii ce au o înălțime mai mare de 6 m se stabilește un supliment de 100 de lei pentru fiecare metru (molid) și 70 de lei (pin), care se adaugă la prețurile menționate. Mai multe surse afirmă că, potrivit obiceiului, este corect ca Pomul de sărbătoare să fie împodobit în seara Ajunului de Crăciun.