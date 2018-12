Tradițiile din bătrâni s-au cam pierdut pe drum, dar înca sunt persoane în mediu rural care le respectă cu sfințenie. Dacă vrei să îți meargă bine și să nu ai ghinion după ghinion, trebuie să știi ce nu e bine să faci după asfințitul soarelui.



Bătrânii respectau cu sfințenie aceste obiceiuri pe care le primeau de la părinți, încă din copilărie. Sunt câteva tradiții pe care e posibil să le cunoașteți. Dacă nu, vi le spunem noi și încercați să țineți cont de ele.



Ce nu e bine să faci după asfințitul soarelui



Nu e bine să întinzi rufe după asfințit. Se spune că vei avea parte de ghinion. Nici covoarele nu se bat după ce apune soarele pentru că atragi ghinionul. În plus, după asfințit nu se mătură și nici nu se aruncă gunoiul din casă.



O altă superstiție care nu e legată de apus spune că, dacă te muți în casă nouă, nu e bine să iei cu tine mătura veche. Dacă te muți, e indicat ca mătura, fărașul sau mopul să fie noi. În plus, e mult mai igienic așa.



După ce pleacă cineva de la tine din casă, nu e bine să mături. Se spune că îi veți mătura norocul din cale. Știați că dacă vă mutați de la un etaj inferior la unul superior veți avea ghinion? Vă va merge rău dacă vă încuiați pe dinafară.



Nu e bine să ștergeți cu piciorul apa care cade pe podea. Dacă un tablou vă va cade brusc de pe perete, veți auzi de un necaz mare. Să nu mănânci în momentul când apune soarele, că te doare capul. Dacă dormi la asfințit, te vei îmbolnăvi.



Dacă îți cântă cocoșii după apusul soarelui, se schimbă vremea. Când norii se înroșesc, se va pune și vântul. Sa nu lasi copiii sa umble cu taciuni aprinsi prin casa seara. Seara nu se da foc, carbuni etc., din casa unde este copil mic, caci se crede ca intr‑alt fel copilul nu va dormi toata noaptea. Cand uiti lingura sara in oala, noaptea nu poti dormi.



Se crede ca seara apa‑i necurata si, aducand cineva seara apa in casa, trebuie sa zica: „Binecuvantati apa!“ Iara cei din casa sa raspunda: „Dumnezeu s‑o binecuvanteze“, si apoi abia devine ea curata. De imprumuti ciurul sau sita sara in sat, s‑o acoperi cu pestelca sau altceva, ca‑i cu primejdie.