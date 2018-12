Plahotniuc promite noi reforme pentru business: vom reduce din nou taxele angajatorilor la bugetul asigurărilor sociale

Guvernarea actuală își propune să continue reformele care să permită mediului de afaceri să se dezvolte. Anunțul a fost făcut de către liderul PDM, Vlad Plahotniuc, președintele Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM), la Gala acestei organizații.



”Anul 2018 a fost bun pentru oamenii de afaceri, poate cel mai bun din 10 ani, chiar dacă unele organizații vor resimți în 2019 efectele pozitive. 2019 trebuie să fie mai bun, iar Republica Moldova să rămănă pe calea stabilității politice și implementării politicilor ca afacerile să prospere. Acesta este scopul care ne unește. Dacă profiturile cresc, vor crește salariile, locurile de muncă”, a declarat Vlad Plahotniuc.



Președintele AOAM s-a referit la câteva inițiative concrete, care vor reprezenta continuarea acțiunilor din acest an.



”Am sa mentionez câteva intenții pentru 2019. Intenționăm să reducem încă o dată procentul plăților pentru asigurările sociale. Am făcut să fie de la 23 la 18 la sută. Am primit aprecierile. Vrem să le coborâm în 2019 pâna la 12 – 14 la sută”, a venit cu un exemplu.

O altă măsură de pe agenda guvernării este scutirea businessului de plata impozitului pe profit, dacă acesta este reinvestit în dezvoltarea businessului.



Amintim că în cadrul așa-numitei mici reforme fiscale, care a intrat în vigoare de la 1 octombrie, contribuțiile angajatorilor la bugetul asigurărilor sociale au fost reduse cu 5 puncte procentuale – de la 23 la 18%. Acest lucru a permis mai multor companii să majoreze salariile angajaților, din contul creșterii veniturilor.



De asemenea, a fost redusă de la 20% la 10% Taxa pe Valoare Adăugată în sectorul HoReCa (hoteluri, restaurante, cafenele), etc.