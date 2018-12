Ce spun astrele azi, 21 decembrie

Berbec

Daca astazi veit ignora eforturile de apropiere ale partenerilor de cuplu, este foarte posibil sa va confruntati, in viitorul nu foarte indepartat, cu o ruptura majora si poate definitiva, in cuplu. Este bine sa va tineti prietenii aproape, insa partenerii de cuplu ar trebui, cumva, sa fie pe primul loc. O anumita stare de epuizare s-ar putea sa se faca resimtita, in plan profesional, motiv pentru care se poate sa nu performati pea tat de bine pe cat ati fi dorit. Este posibil sa apara unele cheltuieli care sa va suprasolicite bugetul sis a va dea peste cap planurile financiare pe care vi le-ati facut pentru ziua de astazi.



Taur

Astazi sunteti mult mai intuitivi, mai ales daca veti privi, cu mai multa atentie, in jurul vostru; s-ar putea sa observati unele chestiuni care, pana astazi, v-au scapat si care, acum, va pot oferi o perspectiva mult mai impede asupra deciziilor pe care trebuie sa le luati in urmatoarea perioada. Exista chestiuni in care nu va puteti pune de acord cu interlocutorii si, de regula, este vorba de persoane apropiate; daca nu veti fi dispusi la compromis, degraba mai faceti incercari in aceasta privinta. Este posibil ca aceste probleme ca persiste foarte mult intre voi. Fiti rezonabili atunci cand trebuie sa alegeti in cazul unei investiti majore; este bine sa luati in considerare, in primul rand, aspectele practice!



Gemeni

Nu este o zi foarte favorabila bunelor raporturi in familie; se poate sa apara unele discutii foarte inconfortabile, care sa va faca sa evitati sa va intoarceti acasa prea devreme, de la lucru. Totusi, nu veti putea evita aceste chestiuni; ba, mai mult, ele se pot acutiza pe masura ce timpul trece. Este bine sa va luati inima-n dinti si sa rezolvati aceste lucruri, o data pentru totodeauna. In plan profesional, trebuie sa va organizati foarte bine astazi, daca doriti sa obtineti rezultatele preconizate; este bine sa va concentrati si pe colaborari. In unele cazuri, fara ca acestea sa mearga bine, nu veti reusi sa faceti ceea ce v-ati propus. Evitati asumarea de riscuri; climatul astral al zilei nu va arata ca fiind prea norocosi azi.



Rac

Schimbarile din viata sentimentala trebuie operate cu grija, fiind siguri de miscarile pe care doriti sa le faceti; nu este bine ca astfel de lucruri sa fie facute sau sa va prinda pe nepregatite. Impactul psihic poate fi extreme de puternic, uneori cu efect de soc. Exagerarile in reactii nu vor impresiona pe nimeni, astazi; ar trebui sa renuntati la teatralisme si sa mergeti pe o atitudine cat mai naturala; viata profesionala poate evolua armonios, azi, si astfel. Nu va apucati de cine stie ce diete, fara sa consultati un medic inainte; este foarte riscant si va puteti imbolnavi serios. Depinde de ceea ce implica dieta respectiva!



Leu

Prietenii se pot dovedi foarte loiali, in anumite imprejurari, insa pot sa existe cazuri in care, fiecare, sa actioneze in interesul propriu; in acest caz, s-ar putea sa va lamuriti, la modul concret, care va este si care nu va este prieten adevarat. Pe de alta parte, ar trebui sa priviti cu onestitate si in propriul vostru suflet si sa recunoasteti sincer, daca intr-o situatie similara, pentru voi insiva nu ar conta mai mult propriul interes. In cazul in care raspunsul este afirmativ, atunci nu trebuie sa condamnati prea mult persoana respectiva. Eset posibil ca, in viata de cuplu, sa apara unele gelozii, care sa erodeze legatura dintre parteneri; este bine sa va ponderati pornirile si sa fiti foarte siguri pe ceea ce spuneti, daca lansati acuzatii.



Fecioara

Alegerile pe care trebuie sa le facem, in viata, pot fi foarte importante si ne pot marca viitorul; este o zi de acest gen pentru voi, in care veti fi pusi sa faceti alegeri importante pentru ceea ce se va intampla mai departe in viata voastra. Presiunea va fi mare, insa veti fi, cea mai mare parte dintre voi, fericiti sa aveti sprijin din partea apropiatilor, care vor sti sa va ajute cu un sfat pertinent. Este bine ca, in cazul in care v-ati hotarat sa incepeti ceva, sa mergeti inainte; daca veti schimba mereu macazul, lucrurile se vor pierde, in timp, pentru voi, pentru ca momentul oportun va trece, iar efectele vor fi departe de ceea ce ati vizualizat voi initial.

Balanta

Ar trebui sa fiti mai atenti la alimentele pe care le consumati si sa tineti cont de orice simptome neobisnuite ce apar imediat dupa o masa. Iritabilitatea, oboseala si starile de greata pot fi semne ale unei intolerante la un tip de aliment; daca vedeti ca acest lucru persista, eliminati alimentul respectiv din dieta voastra. Semnati contractele cu incredere in aceasta perioada, deoarece astrele vor fi de partea voastra atunci cand vine vorba de afaceri, in special pentru investitiile de viitor. O perioada armonioasa in viata de cuplu, chiar daca anumite evenimente ar putea sa va puna relatia la incercare; acestea doar vor demonstra cat de apropiati sunteti de parteneri.



Scorpion

Banii vor fi elementul care va influenteaza starea de spirit in urmatoarea perioada. Desi s-ar putea ca in curand sa primiti o suma substantiala, nu veti avea prea multe ocazii pentru a va bucura de dansa; o datorie mai veche isi va face aparitia atunci cand va este lumea mai draga. Nu lasati discutiile in contradictoriu sa se transforme intr-un conflict ce ar putea distruge o relatie de prietenie; invatati sa fiti mai temperati atunci cand cineva va critica punctul de vedere, pentru ca nu detineti, in nici un caz, adevaruri absolute. Veti fi nevoiti sa refuzati tot mai des invitatiile in oras ale celor dragi din cauza unor noi responsabilitati la locul de munca.



Sagetator

Atunci cand o idee se naste in mintea voastra, este foarte dificil sa scapati de ea; s-ar putea ca un astfel de gand sa va determine sa faceti o schimbare importanta in viata voastra. Nu va impotriviti acestui instinct, in special daca exista sansa ca starea voastra de spirit sa se imbunateasca considerabil. S-ar putea ca partenerul sa va surprinda neplacut prin niste afirmatii despre un subiect important voua; este alegerea voastra daca o astfel de discutie in contradictoriu ar putea pune capat relatiei sau nu. Veti avea oportunitatea sa influentati in mod pozitiv un grup de oameni, asa ca trebuie sa fiti atenti la ceea ce spuneti si ce faceti.



Capricorn

Certurile intre prieteni sunt normale, chiar si intre persoanele foarte apropiate; nu va lasati coplesiti daca un astfel de conflict apare intre voi si cel mai bun prieten. Daca reusiti sa ajungeti la un compromis, relatia va fi chiar mai armonioasa decat era inainte! Este timpul sa fiti mult mai atenti la alimentele pe care le consumati, in special daca evitati sa va gatiti singuri mesele, optand pentru gustari sau fast-food. Incercati sa va faceti timp pentru a va ingriji mai bine de voi insiva, de propriile voastre dorinte si nevoie; ar trebui sa practicati un sport si sa va asigurati ca dormiti cel putin opt ore pe noapte.



Varsator

Va veti face remarcati la locul de munca datorita succesului unui proiect pentru care erati responsabili; s-ar putea ca atentia pe care superiorii v-o acorda sa va surprinda, ba chiar sa va intimideze, insa nu este cazul sa exagerati in reactii. Nu tratati problemele celor din jur cu superficialitate, altfel s-ar putea sa aveti surprize neplacute in relatiile de prietenie. Ati devenit mai visatori decat erati inainte, iar atentia va este foarte usor distrasa; daca exista un proiect personal la care va ganditi tot mai des, ar trebui sa actionati; timpul nu va asteapta pe voi. Altfel, acesta va deveni o sursa de frustrare in viata voastra, dar si in vietile celor din jur.



Pesti

n urmatoarele zile, ar trebui sa fiti cat mai atenti la detalii, in special daca trebuie sa semnati un contract; cititi de doua ori fiecare paragraf pentru a evita o surpriza neplacuta. Veti fi tentati sa faceti o schimbare extrema in viata voastra, precum cautarea unei noi locuinte, a unui nou loc de munca, reevaluarea relatiei de cuplu; aveti mare grija, insa, sa nu dati ceea ce aveti pe ceea ce credeti voi ca va poate oferi noua conjunctura. Daca acesta este primul vostru pas spre independenta, ar trebui sa acceptati sfaturile celor din jur, S-ar putea ca unele persoane din familia sa priveasca atentia ce vi se acorda ca fiind un semn de egoism din partea voastra.