Dodon a prezentat raportul de activitate pentru doi ani de mandat

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a prezentat astăzi raportul de activitate pentru doi ani de mandat, transmite MOLDPRES.





Oficialul a calificat cei doi ani de activitate drept dificili, însă în care ar fi obținut rezultate bune. „Am readus încrederea cetățenilor în șeful statului și instituția prezidențială. Totodată, am blocat inițiativele cu care nu am fost de acord. La fel, vreau să anunț că va fi creată o mișcare populară „Președinte puternic - stat puternic”, reprezentanții căreia vor exista în fiecare localitate. Aceasta va fi instituită pentru apărarea statalității. Ulterior, vor fi stabilite acțiunile mișcării”, a spus Dodon.

La capitolul activitate externă, șeful statului a menționat că promovează o politică echilibrată. „Ne dorim relații bune atât cu estul, cât și cu vestul. Timp de doi ani, am efectuat 34 de vizite oficiale, în cadrul cărora am avut întrevederi cu 23 de președinți de state și alți oficiali de rang înalt. Am avut mai multe întâlniri cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, în urma cărora am reușit să restabilim relațiile bune în ceea ce ține de export, taxe vamale, situația migranților etc. În viitor vom discuta despre reducerea prețului la gazele naturale. Totodată, apreciez pozitiv dialogul cu Uniunea Europeană, SUA, Turcia, Belarus etc. Dacă ne referim la reintegrarea țării, am avut patru întrevederi cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, în cadrul cărora am discutat mai multe subiecte de actualitate și am constituit mai multe platforme de lucru. Următoarea întrevedere va avea loc la 25 decembrie curent, în regiunea transnistreană. Dacă vorbim despre anul 2019, consider că va fi unul dificil deoarece vor avea loc mai multe campanii electorale și scrutine”, a afirmat Igor Dodon.

De asemenea, șeful statului a subliniat că, în perioada de mandat, a reușit să realizeze mai multe inițiative sociale, în cadrul cărora au fost ajutați peste 170 de mii de oameni. Totodată, oficialul a anunțat că a avut vizite de lucru în peste 300 de localități, în care a discutat cu circa 38 de mii de cetățeni.

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost învestit în funcţie la 23 decembrie 2016. Mandatul şefului statului este de patru ani.