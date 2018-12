Cum atragi banii în casă. Sfaturi utile pentru tine

Crezi că nu există nicio legătura între tine și bani? Te înșeli! Energia din corpul uman se rezumă la 7 chackre. Fiecare are o culoare anume. Roșu este culoarea bazei corpului, legaturii dintre realitate și pământ. Stratificarea energiei continuă la baza coloanei vertebrale până în creștetul capului. Dar ce legatură are asta cu cum atragi banii în casă?



Ei bine, află că suntem încurajați spiritual, cu toții. Averile lumești sunt nimic pe lângă cele din ceruri. După cum spune și Biblia. Cea mai de preț avere a unui om este corpul și mintea sa. Altfel, am studia efectul iluminării chackrelor asupra banilor, un simplu bun, care crează dependență asemeni drogurilor.



Adică, nu trebuie să vrei bani. Este o nebunie, dar la unele persoane funcționează. Să nu uităm că cei mai bogați oameni din lume au facut averile accidental, realizând produse care le-au adus milioane de dolari sau de euro. Un exemplu bun este celebrul Mark Zuckerberg.



Cum atragi banii în casă

Unii oameni sunt prea lacomi și fură. Dar, dacă nu îți dorești cu disperare bani, ei vor veni la tine. Atunci când una din chackrele corpului scânteiază mai tare decât celelalte, sinele se dezechilibează, energiile formează o furtună în minte și corp. Dacă egoismul primează, probabil că compasiunea se va stinge, neavând loc amândouă pe scena sufletului.

Cu cât lăcomia se va extinde în creierul și gândurile noastre, prima chackră se va altera, propagând ca într-un lanț al slăbiciunii otrava autoadministrată mental în tot corpul. Atunci nu vom mai fi capabili de a munci, nici măcar de a găsi metode din care banii să vină.

Dragoste cu sila nu se poate, de altfel, se pare că nici bani dacă îți dorești cu ardoare. Trebuie să țintești efectul acțiunilor tale asupra binelui omenirii, nu răsplata lor.



Ritualuri pentru a atrage bani în casă



Bancnota-piramida

Ia o bancnota si impatureste-o intr-un triunghi. Practic, indoi colturile astfel incat bancnota sa para ca e in triunghi, dar un pic umflata va avea, de fapt, forma de piramida. Poarta in portofel mereu bancnota-piramida si-ti vei aduce norocul la bani in casa!



Lumanarea verde

Acest ritual se face doar in zilele de miercuri, intre ora 22.00 si 12.00 noaptea. Ca sa-l indeplinesti ai nevoie de o lumanare de culoare verde, caci verdele simbolizeaza fertilitate si spor! Scrijeleste pe lumanarea verde suma de bani de care ai nevoie ca sa “iti pui casa in ordine”, iar in fiecare miercuri, intre orele 22.00 si miezul noptii, aprinde lumanarea si las-o sa arda, intr-un colt linistit al casei. Fa acest ritual in fiecare miercuri noapte pana cand lumanarea verde arde pana la capat, odata cu banii tai. Strabunii ziceau ca, dupa ce “ard banii de pe lumanare”, ii vei obtine in viata reala.



Sare grunjoasa ca sa ai spor in casa

Poarta cu tine, mereu, un mic saculet cu sare grunjoasa, caci o vorba din strabuni spune ca “sarea grunjoasa aduce spor in casa”.



Inelul verde pe degetul mic

Tot pentru ca verdele este culoarea sporului, a belusugului, a fertilitatii, este indicat sa porti un inel cu piatra verde pe degetul mic, ca sa-ti sporesti norocul la bani. Atentie insa! Femeile trebuie sa poarta inelul cu piatra verde pe degetul mic de la mana dreapta, iar barbatii pe degetul mic de la mana stanga. Totodata, ideal ar fi ca piatra verde sa fie jad, caci este mai norocoasa. Pe de alta parte, ca sa nu-ti alungi norocul la bani din casa NU purta niciodata un inel de degetul mare de mana.