Sagaidac le dă o caracterizare celor din PPDA: așteaptă cu polonicul să ajungă la putere și îi apără pe Platon și Filat

Autoritățile britanice nu doresc nici să audă de oligarhul Victor Țopa și de liderul PPDA, Andrei Năstase. Ministerul de Interne de la Londra consideră că Victor Țopa ”este un criminal care a comis fraude în trecut”. Iformația a fost difuzat pe Facebook, de către Sergiu Sagaidac, fostul șef al Secției Prevenirea Spălării Banilor și Monitorizarea Tranzacțiilor din cadrul Băncii Sociale.



”Am alt prieten este asistent al Ministrului de Interne în UK. Am și învățat împreună. Țopa mă ruga să-l pun în contact cu asistentul Ministrului. Nici n-au vrut să discute cu Țopa. Căci atât asistentul Ministrului cât și jurnalistul cunosc din surse verificate că Țopa este un alt criminal care a comis fraude în trecut. Chiar ei îmi spuneau să fiu atent cu Țopa și Năstase căci sunt pătați”, a postat Sergiu Sagaidac.



Sagaidac mai spune că echipa PPDA și PAS este plină de personaje asociate cu Victor Țopa sau cu raiderul Veaceslav Platon, condamnat la 25 de ani de pușcărie.



”Pavlovschii care vorbește de parcă are o gălușcă în gură, îl apăra înflăcărat pe Platon că n-a spălat și n-are tangență cu laundramat-ul, Deliu care-l apăra pe Filat că n-a furat și stă pe motive politice săracu, sau Grigoriu care întreba dacă am ceva pe Țopa și-și apără stăpânul, sau Năstase care făcea live-uri din McDonald's din Washinghton și spunea că se va bate cu Maia. Dacă ajung aceștia flămânzi la putere atunci se va repeta anul 2009-2010 când 3 clanuri se vor bate între ele pentru putere și toate sunt cu polonicuri, dar nu cu lingurițe, iar interesul cetățeanului este doar un paravan/fațadă pentru a-și atinge scopurile lor obscure”, notează Sagaidac.