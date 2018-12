Descoperirea care scoate la iveală un detaliu impresionant despre porumb: ascunde un virus cu un rol necunoscut

Cercetătorii care au studiat ştiuleţii găsiţi la un sit arheologic al băştinaşilor americani au descoperit un virus vechi de 1.000 de ani, cel mai vechi virus al unei plante care s-a găsit până acum.



Doar câteva ARN-uri de virusuri au fost descoperite în trecut din mostrele arheologice, cel mai vechi fiind de acum circa 750 de ani. Noua descoperire a venit în urma examinării materialului vegetal din Casa Antilopei (Antelope House), o veche ruină localizată la Canyon de Chelly National Monument din Arizona, potrivit Science Daily.



Băştinaşii care locuiau în zonă plantau diferite recolte. „Este clar din aceste rămăşiţe că porumbul era o sursă importantă de hrană pentru locuitori”, a precizat Marilyn Roossinck, profesor de patologie şi microbiologie la College of Agricultural Sciences din cadrul Penn State University.



Folosind datarea cu carbon-14, cercetătorii au confirmat că vârsta mostrelor este de circa 1.000 de ani. De asemenea, au reuşit să izoleze trei genomuri aproape complete de un virus necunoscut din familia Chrysoviridae, care afectează plantele şi ciupercile.



Savanţii notează în noul studiu publicat recent în Journal of Virology că aceste virusuri de plantă sunt persistente, fiind transmise de la generaţie la generaţie prin seminţe şi pot rămâne în gazde pentru perioade foarte lungi. De obicei, virusurile persistente nu cauzează boli şi sunt detectate rar. Acesta este primul virus din familia Chrysoviridae care a fost găsit în porumb.



„Când analizăm mostrele de porumb actual, găsim acelaşi tip de virus cu o divergenţă de doar 3% de mostrele vechi. Are un genom foarte stabil”, a precizat Roossinck.



Cercetătoarea mai spune şi că cel mai interesant aspect al descoperirilor echipei este că virusul a rămas în porumb atât de mult timp. „Ceea ce implică faptul că virusul poate avea beneficii pentru plantă, dar nu am putut demonstra acest lucru”, a conchis cercetătoarea.