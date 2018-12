Ce spun astrele azi, 17 decembrie

Berbec

Energia de care veti dispune astazi va va fi de ajutor in intreprinderile pe care le veti initia, precum si in interactiunile sociale; este o zi perfecta pentru a socializa, pentru a va face noi relatii. Nu sunteti o persoana prea diplomata, insa astazi se pare ca aceasta calitate este mult stimulate, ceea ce va poate aduce multiple avantaje. Daca veti intalni persoane noi, este bine sa incercati sa vi le apropiati; nu stiti niciodata cand veti avea nevoie de o relatie, de o legatura intr-un domeniu sau altul. In plan personal, veti fi putin cam circumspecti; testarea loialitatii persoanelor apropiate ar putea duce la aparitia unor tulburari destul de incomode in relatiile cu acestia.



Taur

Astazi trebuie sa va pastrati calmul, sa va ascultati superiorii, la locul de munca, daca doriti sa beneficiati, in continuare, de sprijinul acestora. Mai ales daca aveti in plan unele demersuri de ascensiune in cariera, este nevoie sa va pastrati obiectiile pentru voi si sa pastrati aparentele. Contactul cu anumite animale sau consumul anumitor alimente s-ar putea sa va duca spre descoperirea unor probleme de sanatate, respectiv alergii; luati in considerare ce vi se recomanda si nu tratati lucrurile in usor. Se poate sa aveti parte de o celebrare in plan familial, de un eveniment care sa va emotioneze foarte mult; lasati grijile deoparte si bucurati-va, din plin, de momentul respectiv.



Gemeni

Astazi s-ar putea sa apara unele probleme de comunicare cu colegii de munca, unele disfunctionalitati in ceea ce priveste munca in echipa; va fi destul de dificil sa va urmariti propriile obiective, avand in vedere ca mereu apar bruiaje, elemente care va impiedicasa va concentrati asa cum trebuie. Energia de care dispuneti nu prea va foloseste, pentru ca va fi cheltuita pe eforturi zadarnice; ca urmare, ar trebui sa incercati sa va orientate in directii in caresa aveti mai mult succes. In plan persona, de exemplu, lucrurile s-ar putea indrepta intr-o directive foarte buna, mai ales cu o implicare potrivita din partea voastra. Stimulati cat se poate de mult, relatiile cu partenerul de cuplu, dar si cu juniorii.



Rac

Astazi aveti tendinta de a va pedepsi pentru rezultatele negative pe care le-ati putea obtine, in cazul diverselor demersuri pe care le-ati initiat, in ultima vreme. Starea psihica merge spre depresie, exastand riscul de a va demoraliza destul de usor. Nu trebuie sa va faceti mea cupla intr-asa un hal; sa siti ca toata lumea poate face greseli. Invatati din experientele trecute si data viitoare, cu siguranta, veti fi mult mai prudenti. Membrii familiei ar putea sa va solicite asistenta, in anumite chestiuni, unii chiar cu foarte mare insistenta; chiar daca nu sunteti foarte dispusi sa va implicati si ati putea fi agasati de insistente, probabil ca sunteti singura persoana la care se poate apela, asa ca ar fi bine sa raspundeti solicitarilor.



Leu

Starea de bine pe care o experimentati inca de la inceputul zilei va face placuti celor din jur, atractivi pentru cei care cauta persoane energice si optimiste; tot mai multe persoane va vor cauta compania, chiar daca, uneori, aveti tendinta de a domina adunarile in care va desfasurati. Acest lucru este, cu atat mai valabil, in plan profesional, unde scopul vostru clar este sa va impuneti; acest lucru ar putea starni resentimente din partea anumitor persoane, probabil din cauza ca unele din obiectivele lor sent in concureanta directa cu ale voastre. Astazi, se poate sa fiti pusi in postura de a dovedi ce puteti, de ce sunteti in stare.



Fecioara

Discutiile cu persoanele apropiate, pe care le veti avea pe parcursul zilei, ar putea sa schimbe cate ceva din perceptia voastra asupra anumitor evolutii de evenimente. Este bine sa fiti adaptabili, pe masura ce lucrurile evolueaza; in caz contrar, este foarte posibil ca obiectivele pe care le urmariti sa nu mai poata fi atinse sau sa fie insificiente. Va fi nevoie sa va faceti planuri de evolutie in cariera, sa stiti exact ceea ce va doriti si sa va stabiliti tinte concrete. Daca va doriti sa investiti in ceva anume banii economisiti, este bine sa faceti asta documantandu-va asa cum trebuie asupra chestiunilor respective. Realtii cu familia vor cunoaste o zi destul de calma; este bine sa cautati sa mentineti buna intelegere in acest cadru, sa fiti un factor de mediere in cazul in care lucrurile iau o turnura nedorita.



Balanta

Increderea in propriile forte poate fi un element important pentru evolutiile zilei; daca priviti partea plina a paharului, atunci nimic nu va va opri din a face ceea ce v-ati propus. Eset important sa discutati cu cei din jur, sa faceti schimb de idei care sa va ofere indicii cu privire la deciziile pe care ar trebui sa le luati in diverse chestiuni. Propuneti-va activitati alaturi de parteneri; mergeti la piata impreuna, lucrati la un proiect de reamenajare, incercati sa imbinati utilul cu placutul, asa incat sa rezolvati si chestiunile domestice care trebuie rezolvate, dar sa si lucrati la sporirea coeziunii cuplului. Fiti ceva mai atenti la sanatatea rinichilor vostri, mai ales cei care stiu ca au astfel de probleme; este o zona ceva mai sensibila, pe ziua de azi.



Scorpion

Evenimentele sociale nu va fac o prea mare placere, insa exista unele de la care chiar nu va veti putea eschiva. Ca urmare, daca tot trebuie sa mergeti, macar bucurati-va de toate avantajele pe care le pot oferi: socializare, atmosfera relaxata, discutii libere, etc. Daca aveti suficienta abilitate, cu siguranta stiti ca sunt prilejuri de a va spori cercul de cunostinte, de a face schimb de informatii. La locul de munca, este foarte posibil sa va treziti ca unele din ideile voastre sunt aprig contestate de anumite persoane, despre unele stiind ca sent adversari ai vostri; vor exista, insa, si persoane de la care nu v-ati fi asteptat la o astfel de atitudine. Cauatand sa intelegeti, veti pierde timpul de poamana; trebuie sa va concentrati eforturile pe rezolvarea contextului.



Sagetator

Legaturile cu cei dragi se vor dovedi revigorante, pentru voi, in aceasta perioada. Incercati sa dati mai multa atentie acestor persoane importante din viata voastra; mai renuntati, daca altfel nu se poate, la anumite responsabilitati, pentru a fi alaturi de acestia. Voi, celibatarii, aflati in cautarea sufletului-pereche, nu trebuie sa va faceti mari iluzii astazi; totusi, nu ar fi rau sa va ganditi cum ati putea sa va pregatiti terenul, pentru momentele mai prielnice. In plan profesional, colaborarea cu cei din jur poate aduce rezultate spectaculoase; binenteles, daca toata lumea pune osul la treaba si fiecare efectueaza partea sa de munca din intregul proiect.



Capricorn

Profitabilitatea activitatii voastre profesionale ar putea sa scada simtitor, pe parcursul zilei de astazi; ceva se intampla si va va impiedica sa performati asa cum trebuie. Unele chestiuni chiar vor ramane nerezolvate, cauzandu-va destul de serioase probleme, atat cu sefii, cat si cu clientii. Nu va va face placere sa va aflati intr-o astfel de pozitie, insa va trebui sa infruntati ceea ce urmeaza dupa neindeplinirea sarcinilor zilei. Este foarte posibil ca totul sa vi se traga de la neclarificarea, la vreme, a unor chestiuni care, iata, reies la iveala si va bulverseaza. Emotiile ar putea fi puternice si greu de gestionat; ar fi bine sa gasiti pe cineva de incredere, care sa va poate da un sfat pertinent. Acum, dupa trecerea timpului, solutiile ar putea fi mult mai greu de gasit.



Varsator

Nu este un moment potrivit sa va ganditi la schimbari in cariera; exista anumite impedimente, care va vor oblige sa va reconsiderati ideea. Starea voastra psihica, in primul rand, nu este prea fericita, asa ca nu este cazul sa va angajati in lucruri foarte serioase, azi. Este de-ajuns daca va indepliniti responsabilitatile zilei. Fiti receptivi la ceea ce juniorii au de gand sa vorbeasca cu voi; poate au nevoie sa se destauinuie, deci fiti gata sa le ascultati confesiunea. Daca este vorba de vreo greseala, incercati sa va pastrati calmul si sa-i faceti sa inteleaga de ce este gresit modul in care au procedat. Daca este vorba de vreun sfat, in vreo chestiune, oricat de marunta ar fi, incercati sa fiti cat mai convingatori in sustinerea propriului punct de vedere.



Pesti

Relatiile cu prietenii sunt importante pentru voi, de aceea nu vreti sa le periclitati; totusi, daca observati ca unii dintre acestia incearca, excesiv, sa profite de voi, ar trebui sa puneti capat, cu fermitate, unei astfel de practici. Este o zi in care veti fi foarte interesati de perfectionarea voastra ca persoane, dar si din punct de vedere profesional; abilitatile voastre va permit sa initiati discutii cu persoane avizate, de la care sa aflati noutati, legate de subiectele care va intereseaza. Vor fi si momente de melancolie, in care va veti gandi la anumite lucruri pe care ati dori sa le retraiti, insa nu este cazul sa va cantonati in trecut; lasati aminitirile la locul lor, iar voi reveniti in prezent, care are, fara indoiala, provocarile lui.