Gofman: Șor executa indicațiile lui Platon pentru că așa i-a cerut Filat

Primarul de Orhei Ilan Șor a fost doar un intermediar în cazul devalizărilor bancare din 2014. Atunci, în general, scopul primordial era cu totul altul și mult mai grav decât furtul banilor, iar Ilan Șor a îndeplinit doar niște comenzi ale lui Veaceslav Platon, pentru că așa îi ceruse Vlad Filat, a dezvăluit într-un interviu pentru portalul de investigații zeppelin.md fostul șef-adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție.



Mihail Gofman a confirmat, astfel și depozițiile lui Ilan Șor, dar și declarațiile altor persoane, primarul de Orhei a fost impus de anumite circumstanțe să participe la operațiunile ilicite.



„După cum am menționat și în 2016, el într-adevăr era persoana care ducea să spunem așa, gențile, la persoanele care controlau politica și economia. Eu cred ca el are nouă încă ce ne spune (…) Ilan Șor ducea geanta ba încolo, ba dincoace și executa toate indicațiile respective. S-a ajuns chiar la o situație foarte banală, ei nu pot să aprecieze a cui este compania respectivă. Da, formal, este companie scoică scrisă pe numele lui Șor. Beneficiarii, în realitate, care gestionau compania respectivă, sunt cu totul alte persoane.”, a punctat Gofman în interviul respectiv



Potrivit lui Gofman, cel care a condus întreaga operațiune a fost Veaceslav Platon, la comanda serviciilor speciale ruse, iar scopul era deturnarea parcursului european al Republicii Moldova și aducerea la guvernare a lui Igor Dodon și Renato Usatîi. Rolul devalizărilor bancare era să provoace nemulțumiri și proteste masive.



„Noi eram în acea perioadă în timpul alegerilor parlamentare. Dacă se afla despre așa o stare deplorabilă, avea să iasă lumea în stradă, avea să fie nemulțumiri stradale nemaipomenite”, a precizat Gofman.



Cel care realiza planul serviciilor speciale ruse era Platon. Acesta l-a implicat și pe fostul premier Vlad Filat în schemă. Filat i-a cerut lui Șor să îndeplinească toate comenzile lui Platon. „Deja rușii nu mai dădeau bani în avans, respectiv era nevoie de anumite surse financiare pentru a realiza „marele proiect” din noiembrie 2014 – schimbarea vectorului european. Pentru asta Platon l-a rugat pe Filat să-i acorde un avans de încredere, un avans financiar, care să fie scos din BEM. (…) Adică, V. Filat a înghițit momeala și toate chestiunile date au fost realizate prin persoana lui Ilan Șor. Șor, fiind chemat la covor, i s-a spus să execute orice indicație care i le dă V. Platon pentru realizarea acestor scheme.”, potrivit sursei citate.



Gofman se declară convins că Ilan Șor deține foarte multe informații importante din culisele acestui caz. „O să vină ziua când poate ne va vorbi despre deplasările unor deputați în Monaco din partea PLDM, de tipul Pistrinciuc, cafeluțele servite cu diferiți deputați în oficiul lui Șor în Casa Sindicatelor. Adică sunt multe aspecte și eu cred că Ilan Șor are ce să ne spună”, susține Mihai Gofman.



Mai mult, el a precizat, confirmând astfel și declarațiile altor persoane, că distrugerea sistemului bancar și furtul din BEM a început cu mult timp înainte de a ajunge Ilan Șor președinte al Consiliului de administrație al băncii.



„Începând cu martie 2013, ulterior iunie, august, 1 noiembrie 2013 deja era pus pe masă documentele referitor la faptul că în sistemul bancar se petrec lucruri foarte, foarte grave și este necesar să fie luate măsuri de rigoare”, a declarat Gofman.



Amintim că recent și omul de afaceri Denis Ureche, condamnat în dosarul devalizărilor bancare, a declarat că nu Ilan Șor a fost cel care a condus operațiunile. „Șor nu e cel mai mare rău din tot dosarul acesta”, a declarat Denmis Ureche, precizând că Ilan Șor a fost doar un „executant” al schemelor de furt și nu a fost beneficiarul real al banilor, a declarat Denis Ureche la TV8.



De asemenea, anterior și Ilan Șor a oferit în diferite interviuri detalii despre fraudele din 2014, în spatele cărora a fost Veaceslav Platon, care „a lucrat” împreună cu fostul premier Vlad Filat. Amintim că doar datorită depozițiilor lui Ilan Șor, Platon și Filat au fost condamnați la ani grei de închisoare pentru jaful din sectorul bancar.