Filip, în Parlament: În 2019 lucrurile bune trebuie să continue

„Am construit așa lucrurile în ultimii ani, încât acest proces de îmbunătățire a vieții oamenilor pe care l-am început trebuie să fie ireversibil, dacă țara va fi condusă de o guvernare cu oamenii care știu să obțină progres economic”, a declarat premierul Pavel Filip, de la tribuna Parlamentului, prezentând raportul de activitate al Guvernului pentru anii 2016-2018. Prim-ministrul a spus că, dacă toate guvernările anterioare ar fi reparat câte 1600 de kilometri de drum pe an, ar fi ajutat cel puțin o mie de familii să-și cumpere o casă, ar fi majorat pensiile cu până 40% și alocațiile pentru hrana elevilor de șapte ori, ar fi majorat salariile cu 50%, așa cum a făcut actuala guvernare, astăzi Republica Moldova ar fi arătat altfel. Pavel Filip a mai spus că lucrurile bune trebuie să continue și în 2019, transmite IPN.





„Când am preluat conducerea Guvernului, la începutul anului 2016, am constatat că, din păcate, pe unele domenii s-a acționat haotic, sporadic și fără viziune. Prețul pentru reformele de suprafață era inechitatea la salarii și pensii, lipsa locurilor de muncă, plecarea oamenilor peste hotare, drumurile stricate, serviciile medicale de proastă calitate, un sistem instituțional greoi și ineficient, un mediu de afaceri sufocat de abuzurile unor funcționari și, poate cel mai grav, un sistem bancar aflat în colaps, care amenința să afecteze pe termen lung stabilitatea economică a țării noastre”, a declarat premierul.

Potrivit lui Pavel Filip, în aceste condiții s-a decis să se acționeze prin reforme profunde care regândesc în totalitate anumite sisteme. „Eram conștienți că, din punct de vedere politic, acestea nu aduc dividende imediate și trezesc rezistență în sistem. Cu toate acestea, ne-am dorit să punem un fundament trainic, pentru că ne dorim o construcție care să dureze. Astfel, anul 2016 a fost anul în care am ieșit din criză și am stabilizat economic țara, în 2017 am făcut reforme, am făcut ordine și am adus echitate în anumite domenii. Aceste eforturi ne-au permis anul acesta, în 2018, să începem să construim, să majorăm pensii și salarii, să construim drumuri bune, să cumpărăm ambulanțe și să-i ajutăm pe tineri să-și cumpere prima casă. În 2019 lucrurile bune trebuie să continue”, a mai spus Pavel Filip.

Pe segmentul relațiilor externe, premierul a declarat că Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană rămâne în continuare cartea de căpătâi a Republicii Moldova, iar aderarea la UE este singura opțiune. „Am spus asta de nenumărate ori și sunt ferm convins că nu există alte direcții de urmat. Vrem însă să construim, împreună cu țările membre, nu doar partide europene, ci, mai degrabă, o țară europeană, aici, acasă, cu nivel de trai european și cetățeni europeni. Avem relații excelente cu vecinii noștri de la București și Kiev. Recent am discutat, în cadrul unei ședințe comune de guverne, cu executivul de la București despre proiectele comune de interconectare a infrastructurii și ne-am angajat să creăm un spațiu comun și strâns interconectat în ceea ce privește infrastructura de comunicații, transport, energie, securitate, educație, mediu, cultură”, a notat șeful executivului.

Referindu-se la sectorul justiției, Pavel Filip a declarat că, deși au fost aprobat mai multe legi importante, recentele evoluții au arătat că este un domeniu la care mai este de muncit încă mult. Urmează analize serioase, care vor fi făcute împreună cu partenerii de dezvoltare și experții din domeniu pentru a înțelege de ce toate modificările legislative importante care s-au făcut nu au încă efectul așteptat. „De asemenea, o zonă în care eu cred că este nevoie de mai multă muncă este cea care ține de o importantă schimbare de mentalitate și de atitudine, atât în rândul funcționarilor din instituții, cât și în rândul cetățenilor, ca să înțelegem cu toții că nimeni nu ne va rezolva problemele și nu va munci în locul nostru decât noi înșine. De fiecare dintre cetățeni depinde felul în care va arăta această țară”, a mai spus premierul.

Raportul Guvernului a fost audiat în lipsa deputaților din opoziție. Deputații PSRM au anunțat, încă până să înceapă ședința, că nu va participa, iar fracțiunile PLDM, PL și PCRM au plecat înainte să înceapă prezentarea raportului. Premierul Pavel Filip a declarat că, dacă ar fi fost un raport cu loc de critici, cu siguranță sala era plină cu reprezentanți ai opoziției.