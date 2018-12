Theresa May se va confrunta cu o moţiune de DEMITERE în parlamentul britanic

Prim-ministrul britanic Theresa May se va confrunta miercuri cu un vot de neîncredere din partea parlamentarilor, în contextul nemulţumirilor legate de acordul pentru Brexit negociat cu oficialii Uniunii Europene, relatează BBC.

Parlamentarii conservatori vor vota în intervalul orar 18.00-20.00 (20.00-22.00, ora României).

Procedura a fost declanşată după ce 48 de parlamentari au înaintat scrisori privind neîncrederea în prim-ministru.



Theresa May, care a preluat funcţia de prim-ministru în 2016, la scurt timp după referendumul prin care s-a decis ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, a fost criticată dur pentru acordul negociat cu Blocul comunitar.



Momentan nu se ştie cât de repede va fi anunţat rezultatul votului, dar May are nevoie să obţină majoritatea voturilor în favoarea ei pentru a câştiga. Dacă va reuşi să obţină încrederea parlamentarilor în votul de miercuri, nu se va mai putea înainta o moţiune împotriva ei pentru un an.



Dacă va pierde încrederea parlamentarilor, se va organiza un concurs în cadrul Partidului Conservator, la care actualul prim-ministru nu va putea participa.