Ilan Șor: În trei ani, am crescut veniturile bugetului Orheiului de trei ori

Administrația municipiului Orhei, în frunte cu primarul Ilan Șor, a reușit să majoreze veniturile bugetului localității de trei ori în doar trei ani, fapt ce a permis realizarea mai multor proiecte de succes, a declarat edilul orașului la prima emisiune „Ora Primarului”, de la postul de televiziune Orhei TV.



„Când am venit în administrația orașului, veniturile proprii ale bugetului local erau de aproximativ 16 milioane de lei. În curând vom vota bugetul pentru 2019, care prevede venituri de aproximativ 45 de milioane, deci o creștere de aproximativ 3 ori, a menționat Ilan Șor”.



El a precizat că pentru a obține asemenea rezultate, au fost aplicate și măsuri severe și mai blânde, dar „cel mai important este rezultatul”.



În același timp, Ilan Șor a negat cu vehemență că administrația locală s-ar fi înglodat în datorii. Din contra, el a menționat că de când se află în fruntea orașului, Orheiul nu a contractat niciun credit și a achitat datoriile pe care le făcuseră administrațiile anterioare. „În timpul administrației mele nu am luat niciun credit și am acoperit practic toate creditele de zeci de milioane luate de administrațiile precedente. Este informație oficială, care poate fi văzută pe pagina web a primăriei”, a precizat Ilan Șor.



Totodată, el a explicat că sursele suplimentare de care are nevoie pentru proiectele speciale implementate la Orhei, sunt luate de la Asociația „Pentru Orhei”, iar toți banii au proveniență legală. „Mai multe companii private, inclusiv ale familiile mele, investesc în acest fond după ce-și achită impozitele. Nu văd nimic rău în asta. Alți oameni de afaceri investesc acești bani în vile și în bunuri peste hotare. Eu îi investesc în țara mea”, a menționat Ilan Șor.



Amintim că odată cu venirea lui Ilan Șor în fruntea primăriei Orhei, în localitate au fost realizate un șir de proiecte de succes, multe dintre care, precum „magazinul social”, au fost extinse pe între teritoriul Republicii Moldova, la solicitarea cetățenilor. Municipiul Orhei, este considerat în prezent un model de dezvoltare nu doar în Republica Moldova, dar și în multe țări din regiune.