Iohannis, românilor: Națiunea noastră are nevoie de energia și implicarea tuturor

Preşedintele României, Klaus Iohannis, le-a transmis, vineri, românilor că naţiunea are nevoie de energia şi implicarea tuturor.





"Au trecut 100 de ani de la Marea Unire şi aproape 30 de ani de când ne-am recâştigat libertatea, în decembrie 1989. Istoria noastră, ca naţiune, nu a fost nici pe departe lipsită de obstacole, dar am reuşit să devenim o societate matură. Am reuşit să devenim o societate cu oameni curajoşi, responsabili şi tot mai implicaţi civic, care au puterea să lupte pentru o viaţă mai bună pentru ei şi pentru copiii lor. Vouă, dragi români, fie că vă aflaţi în ţară sau în afara graniţelor, vă spun că naţiunea noastră are nevoie de energia şi implicarea tuturor celor care împărtăşim aceleaşi valori, a tuturor celor pentru care democraţia, libertatea, egalitatea în faţa legii fac parte din identitatea lor. Doar uniţi în jurul acestor principii şi lăsând în plan secund alte opţiuni care ne despart avem forţa de a construi împreună România următorului secol. Să ne reîntoarcem la esenţele fibrei noastre naţionale, să ne lăsăm inspiraţi de puterea şi viziunea înaintaşilor şi să ducem mai departe acest preţios tezaur pe care l-am primit", a declarat Iohannis, la recepţia oferită la Palatul Cotroceni cu prilejul Zilei Naţionale.

El a a subliniat că "adevăratul patriotism înseamnă să spunem, pe o singură voce: România de mâine este o Românie democrată, europeană, prosperă, este o Românie care îşi descătuşează întregul său potenţial, o ţară preţuită în lume pentru oamenii săi harnici şi oneşti, respectaţi pentru tenacitatea şi demnitatea cu care îşi apără valorile şi idealurile".

"Aceasta să fie moştenirea pe o lăsăm, împreună, generaţiilor următoare!", a spus Iohannis, care le-a urat românilor "La mulţi ani!".