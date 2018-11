Leancă: Relația cu România face parte din politica internă a R. Moldova

Relația Republicii Moldova cu România face parte din politica internă a Moldovei, având în vedere numărul mare de proiecte comune care urmează să aducă beneficii cetățenilor moldoveni. Astfel, despre relațiile cu România trebuie să se vorbească separat de cele externe. Declarația a fost făcută de vicepremierul pentru integrare europeană, Iurie Leancă, transmite IPN.





În ceea ce privește relația țării cu Uniunea Europeană, vicepremierul spune că aceasta nu este în cea mai fericită etapă a sa. Drept cauze Iurie Leancă invocă inclusiv criza din 2015-2016 prin care a trecut Republica Moldova. „Este mult mai greu să restabilești încrederea decât să o construiești de la zero așa cum am făcut în 2009. Pe motive subiective, anumite decizii luate la Chișinău pe care, eventual, nu am reușit să le tălmăcim suficient de bine la Bruxelles sau în alte capitale. Mă refer la Codul electoral. Urmează să demonstrăm, cei care am votat acest cod, că am avut suficiente argumente”, spune Iurie Leancă.

În opinia lui, chiar dacă Republica Moldova este țară europeană, este absolut clar că fără implicarea Statelor Unite ale Americii este greu să fie asigurat un echilibru de forțe, este greu să se revină la crearea unor premise pentru o arhitectură de securitate regională. „Noi suntem vital interesați să menținem interesul la Washington pentru Republica Moldova”, spune vicepremierul pentru integrare europeană.