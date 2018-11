Actualul ministru al Finanțelor, Octavian Armașu, a fost propus de către președintele Parlamentului, Andrian Candu, pentru funcția de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei. Potrivit lui Candu, candidatul care va veni să ia locul lui Sergiu Cioclea are o experiență bogată de interacțiune cu FMI și Banca Mondială, fiind bine cunoscut și apreciat de partenerii internaționali ai țării noastre.



Octavian Armașu are 49 de ani. Acesta a fost numit ministru al Finanțelor în Guvernul Filip în ianuarie 2016. Până atunci, Armașu a deținut, timp de 12 ani, funcția de director financiar al companiei Südzucker Moldova. De asemenea, candidatul propus de Candu pentru șefia BNM are o experiență de analiză financiară, planificare financiară strategică și experiență de activitate în companii locale și cu capital străin.



Octavian Armașu a absolvit programul de instruire la capitolul Chartered Financial Analyst (CFA) în SUA, dar și cursuri în Serviciu de consuntanţă în finanțe, contabilitate, marketing și management la Center for Private Business Reform–project USAID, cursuri în Serviciu de consuntanţă în finanțe, contabilitate, marketing și management.



Octavian Armașu este căsătorit și are doi copii.



Andrian Candu și-a exprimat speranța că Parlamentul va vota astăzi candidatura lui Armașu pentru funcția de guvernator al Băncii Naționale și că acesta va începe în scurt timp mandatul său de 7 ani.



Săptămâna trecută, deputații au acceptat demisia guvernatorului Sergiu Cioclea, care a invocat motive personale.