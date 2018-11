Ce spun astrele azi, 29 noiembrie

Berbec

Astazi trebuie sa stiti ca toate lucrurile se fac printr-o colaborare stransa cu cei din jur; daca va veti incapatana sa faceti lucrurile de unii singuri, este foarte putin probabil sa ajungeti la rezultate satisfacatoare. Unele proiecte din plan profesional este posibil sa va dea mult mai multa bataie de cap decat v-ati fa asteptat; insa schimbrul de idei cu cei din jur v-ar putea aduce mult mai usor solutia potrivita. In familie, aveti grija la atitudinitle pe care le abordati, in functie de persoanele cu care discutati. Intr-un anume fel va comportati cu copiii si o cu totul alta abordare trebuie sa aveti in relatiile cu partenerii, cu persoanele adulte, in general. Uneori tindeti sa uitati sa mai faceti diferenta, ceea c ear putea supara foarte mult, creandu-se astfel, cituatii potential inflamabile.



Taur

Este bine ca astazi sa fiti ceva mai atenti la persoanele din jurul vostru, la nevoile, dar si la modul lor de comportament. Din pacate, este foarte posibil sa aveti parte de unele surprize neplacute din partea cuiva apropiat, care va va da unele replici extreme de neplacute pentru voi. Inainte de a va supara, ar trebui sa analizati totul dintr-un punct de vedere obiectiv, asa incat sa vedeti daca nu este posibil ca si voi insiva sa aveti vreo vina in toata aceasta situatie. Daca aveti in plan sa incepeti o perfectionare profesionala, sa va upgradati din acest punct de vedere, nu ar fi rau sa luati initiativa, pe parcursul zilei de astazi.



Gemeni

Nu trebuie sa va grabiti sa decideti anumite chestiuni, asupra carora nu sunteti inca foarte siguri, mai ales daca aceste decizii includ si alte persoane. Foarte probabil, mai multe minti pot gandi mai bine decat una singura, de aceea nu v-ar strica sa va consultati cu cei din jur. Aveti grija la reactiile in fata unor idei care nu corespund modului vostru de a gandi; uneori aveti tendinta de a va comporta impulsiv si de a da replici taioase. Nu toata lumea trebuie sa fie de acord cu voi si apoi, este foarte posibil ca ideile altora sa fie mai bune decat ale voastre. Aveti grija la modul in care va alimentati, astazi; sunteti oarecum mai susceptibili la probleme digestive.



Rac

Emotiile nu-si prea au locul in peisajul acestei zile; va trebui sa actionati cat mai obiectiv cu putinta, raportandu-va la realitati. Uneori este posibil sa fiti condamnati pentru ca nu tineti seama de chestiunile oarecum “de sufle”, insa, in viata profesionala, acestea nu prea isi au locul. Aprecierile trebuie facute pe baza capacitatilor reale ale fiecaruia. Castigurile financiare nu vor fi, nici pe departe, satisfacatoare pentru voi, mai ales daca v-ati facut unele planuri si acum vedeti ca trebuie sa mai renuntati la unele dintre ele. Ar fi bine sa va ganditi cum puteti sa mai economisiti cate ceva, asa incat sa ajungeti sa va indepliniti ceea ce v-ati propus prin forte proprii; nici nu va ganditi la imprumuturi de pe la cunoastinte sau prieteni sau, si mai rau, de pe la banci. Evolutiile, in aceste cazuri, nu pot fi previzibile.



Leu

Astazi trebuie sa fiti foarte transanti si sa dati cartile pe fata; nu va este teama sa va infruntati adversarii, care ar putea fi intimidati de atitudinea voastra curajoasa. Actiunile din umbra, indreptate impotriva voastra, trebuie dejucate din prima faza, iar potentialul pentru a face asta exista. Masurile energice in acest sens va pot scapa de numeroase probleme care s-ar putea acutiza in timp. Relatiile cu apropiatii nu va vor pune probleme deosebite; ba chiar veti gasi printre acestia, pe cei de care aveti nevoie pentru a iesi din impas, pentru ca este calar ca, acumularea de probleme, va afecteaza si pe voi, mai mult sau mai putin, oricat de tari de caracter ati fi. Nu este cazul sa riscati cu investitii indeajuns documentate; fiti prudenti, pentru ca evolutiile sa va fie favorabile.



Fecioara

Astazi veti avea o senzatie de implinire cum nu ati mai avut de multa vreme; majoritatea planurilor va merg asa cum ati prevazut, iar acest lucru nu poate decat sa va bucure. Fructificati aceasta zi favorabila pentru a atinge maximum pe care l-ati putea obtine. Afectivitatea va fi o problema pentru voi, astazi; va fi nevoie sa fiti foarte convinsi ca va doriti implicarea intr-o relatie de cuplu, pentru a va impulsiona sa faceti pasii inainte de care este nevoie. Aveti nevoie de echilibru in viata voastra, iar acesta este dat tocmai de identificarea propriilor nevoi si satisfacerea acestora. Atunci cand sunteti deja intr-o relatie de cuplu, trebuie sa gasiti modalitati de a va armoniza cu partenerii; altfel va fi mai greu sa ajungeti la starea echilibrata de care vorbeam anterior.



Balanta

Astazi poate fi o zi excelenta pentru voi, daca veti sti cum sa manevrati bine evolutiile. Contextul astral ofera sprijin, insa nu lasati ca totul sa se rezolve de la sine. Soarta intervine, insa numai pana la un anumit punct. Nu veti putea evita si unele neplaceri, insa acestea vor putea fi usor depasite, cu putina perseverenta si implicare. Veti fi chemati sa mediati, la locul de munca, un conflict spontan care izbucneste intre doi colegi; manevrati lucrurile in asa fel incat sa nu luati partea nimanui, ci sa va pastrati impartiali si sa sustineti o rezolvare echitabila a problemei. Daca veti reusi sa faceti asta, veti castiga un mare respect din partea celor alaturi de care va desfasurati activitatea profesionala.



Scorpion

Daca va veti surmena, astazi, nu veti reusi sa faceti prea multe lucruri; dati si altora sansa sa-si spuna punctul de vedere, sa vina cu solutii pentru problemele cu care va confruntati. Nu este nimic rau sa recunoasteti ca aveti si voi niste limite pe care, daca le veti depasi, n-o sa fie bine pentru nimeni, insa, in primul rand, pentru voi; puteti declansa o serie de probleme de sanatate care sa va sacaie mult timp de-acum inainte. Daca aveti probleme in a vedea lucrurile intr-o lumina clara, ar fi bine sa cautati sa va detasati putin si sa va reevaluati perspectivele. Cursul evenimentelor, in aceasta zi, pare sa fie pozitiv, per ansamblul sau, in ciuda neplacerilor care ar putea sa apara.



Sagetator

Oboseala ar putea sa va faca probleme serioase astazi, mai ales daca veti alege sa exagerati mai mult decat este necesar. Nu veti putea impresiona pe nimeni, daca nu vav veti putea concentra, suta la suta, la ceea ce aveti de facut. Ingriiti-va de voi insiva, de propria voastra stare de sanatate. In relatia conjugala, va fi nevoie sa fiti mult mai clar, sa oferiti ceva mai multe garantii, nu prin vorbe, ci prin fapte. Daca exista situatii neclare, acestea trebuie limpezite urgent, pentru ca au potential crescut de a se complica. Prietenii se tin de suprize, insa nu in toate cazurile va fi vorba despre surprize placute; chestiile de prost gust vor avea darul sa va strice buna dispozitie.



Capricorn

Talentul oratoric va va fi de mare ajutor astazi, in plan profesional. Veti fi foarte convingatori si veti reusi sa ajungeti la compromisuri multumitoare. Cu cat veti fi mai clari si concise, cu atat veti avea o audienta mai consistenta, mai multi oameni de partea voastra. Totusi, fiti atenti caci situatiile pozitive din plan financiar pot sa se transforme foarte rapid in situatii negative, daca nu cantariri bine riscurile pe care le presupun. Pe de alta parte, o investitie bine facuta astazi, v-ar putea aduce castiguri substantiale, pe termen lung. Relatiile de cuplu nu trec printr-o perioada foarte favorabila; trebuie sa fiti pe faza in privinta semnalelor transmise de parteneri, tocami pentru a interveni la timp, acolo unde lucrurile nu sent in regula.



Varsator

Daca doriti sa va promovati, mai ales in plan profesional, astazi este o zi potrivita pentru aface acest lucru. Nu duceti lipsa de inspiratie, asa ca puteti face foarte multe lucruri interesante, de succes. Daca ati fost suficient de chibzuiti pana acum, este foarte posibil ca astazi sa puteti incepe acel proiect de renovare la care v-ati ganditi de mai multa vreme sau orice alta intreprindere pe care ati planuit-o si inca nu ati inceput sa o puneti in practica. Persoanele care nu au intentii bune, trebuie inlaturate din preama voastra; inconjurati-va de oameni pozitivi, care sa va stimuleze capacitatile creative si sa va ajute in demersurile voastre. O oarecare oboseala s-ar putea sa va incerce, in a doua parte a zilei; daca este nevoie sa stati in pat si sa dormiti, faceti asta, ca sa va reveniti mai repede.



Pesti

Faptul ca va mentineti fermi pe pozitii, s-ar putea dovedi iritant pentru unele persoane, insa azi nu veti tine seama de aceste inconveniente; azi va doriti sa actionati, sa produceti, sa faceti lucruri concrete. Pe de alta parte, veti fi foarte apropiati de partenerii de relatie, ceea ce va spori coeziunea cuplului; veti reusi sa va regasiti, intr-o mare masura, iar acest lucru va avea darul de a va readuce zambetul pe buze. In plan profesional, tineti cont ca evaluarea la rece este mult mai folositoare decat cea facuta in toiul evenimentelor; nu mai spunem cat de nocive ar putea fi actiunile pripite. Incercati sa va intariti sistemul imunitar; este bine sa luati masuri din timp, in acest sens.