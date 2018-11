Experți despre promisiunile PAS și DA: Pun alegătorii în situația să aleagă între majorări reale de salarii și promisiuni

Binomul PAS și PPDA promite să majoreze salariile moldovenilor până în anul 2023, astfel ca media pe economie să fie de 11 mii de lei. Asta în timp ce Partidul Democrat din Moldova, aflat la guvernare, majorează acum lefurile. Salariul mediu pe economie a ajuns, în trimestrul II din acest an, la 6500 de lei, echivalentul a peste 330 de euro pe lună, cu 12% mai mult decât acum un an.



Mai mult, experții constată că prin angajamentele prezentate de către PAS și PPDA, acest bloc electoral nu face altceva decât să recunoască faptul că acțiunile actualei guvernări din domeniul economic sunt corecte.



”Declarațiile făcute de blocul ACUM în ceea e privește creșterea economică plagiază practic eforturile și intențiile PDM din ultimul timp. Alegătorul e pus în situația să aleagă între intențiile afișate de opoziția de dreapta și activitățile în desfășurare ale guvernării.



Asta înseamnă să dai vrabia din mână pe cioara de pe gard”, menționează analistul politic Cornel Ciurea.



Mai mult, potrivit expertului, intențiile PAS și PPDA cu privire la creșterea standardelor de viață ale cetățenilor nu sunt credibile, având în vedere că ei nu dispun de o echipă competentă, se izolează și se radicalizează constant și nu întotdeauna se ghidează de interesele naționale ale Republicii Moldova.



”Exemplul blocării ajutorului macrofinanciar al UE pentru Moldova demonstrează că pentru ei deseori contează politicianismul și nu interesele oamenilor”, a mai spus Ciurea.



Printre acțiunile propuse de blocul electoral PAS și PPDA, care ar urma să fie realizate dacă acesta vine la guvernare, se numără reducerea controalelor din partea instituțiilor statului față de business, creșterea investițiilor publice, inclusiv în reabilitarea drumurilor și sistemelor de apeduct și canalizare, etc.



Este de menționat că, în ultimii trei ani, numărul structurilor de stat cu drept de control asupra businessului s-a redus de la 60 la 13. Actuala guvernare a redus presiunea fiscală asupra businessului, ceea ce a permis oamenilor de afaceri să majoreze salariile angajaților și să direcționeze mai mulți bani pentru dezvoltare.



De asemenea, în acest an au fost reparate peste 1600 de km de drumuri locale în cadrul programului Drumuri Bune, iar în 2019 urmează să fie reparate alte 2600 km. Totodată, de la 1 decembrie vor fi majorate salariile pentru aproximativ 200 de mii de angajați din sectorul public, iar bugetarii care primeau salarii mici vor avea parte de majorări și de peste 100%. În premieră, salariile mai mici de 2000 de lei nu sunt impozitate.



Nu au fost neglijați nici vârstnicii. Astfel, de la 1 ianuarie 2019, bătrânii cu pensii mai mici de 1589 de lei pe lună vor beneficia de majorări de 10 la sută. În același timp, pensionarii care au un venit mai mic de 2000 de lei pe lună vor primi de sărbătorile de iarnă un ajutor material unic de 600 de lei, care ar putea deveni tradițional. Iar familiile cu venituri de până la 2000 de lei vor primi ajutor pentru perioada rece a anului, majorat până la 350 de lei pe lună.