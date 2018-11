Ce spun astrele azi, 27 noiembrie

Berbec

Individualismul care va fi trasatura dominanta a personalitati voastre astazi nu va va fi deloc de ajutor in interrelationarea cu ceilalti, prieteni si familie. Este foarte posibil ca o atitudine gresita sa distruga eforturile voastre de mai mult timp, indreptate spre a cladi relatii durabile cu aceste persoane. Trebuie sa fiti ceva mai atenti ca de obicei la ton, atitudine si la vorbele pe care le spuneti, fiti ceva mai toleranti. Rutina poate fi, unori, un lucru bun, pentru ca da impresia de ordine, de coordonare, iar o astfel de organizare va poate face sa simtiti ca aveti control asupra aceea ce se intampla in jurul vostru. Pe de alta parte, monotonia poate sa nu va mai stimuleze interesul, sa va reduca din eficienta.



Taur

Daca simtiti ca este cazul, nu ezitati sa va opriti din ceea ce faceti si sa va faceti cat mai rapid ordine in viata. Unele chestiuni deja se poate sa-si fi pus amprenta asupra voastra, iar haosul nu poate fi deloc benefic pentru a clarifica chestiunile care va framanta. De asemenea, este foarte posibil sa observati ca unii colegi incearca sa puna obstacole in calea a ceea ce faceti, asa ca, daca nu va veti organiza cumva, nu veti reusi sa le faceti fata asa cum trebuie. Climatul astral este destul de tulbure in ceea ce priveste relationarea, astfel ca certurile ar putea fi favorizate. Aveti grija sa nu va lasati prada impulsurilor de moment!



Gemeni

Este foarte posibil ca impulsurile s-o ia inaintea ratiunii astfel, sa ziceti sau sa faceti anumite lucruri pe care, mai apoi, le-ati putea regreta. Unele dintre ele ar putea avea impact semnificativ asupra relatiilor sau asupra rezultatelor urmarite. Asa ca, este bine sa va ganditi inainte de a reactiona. Nu va implicati in actiuni a caror amploare va depaseste si in contextul carora nu sunteti siguri ca ati putea face fata. Nici nu este cazul sa va retrageti in propria carapace; doar sa fiti ceva mai atenti si mai ponderati, ca de obicei. Atentie la ce mancati; exista risc crescut de probleme digestive, care v-ar putea da multe batai de cap!



Rac

Reactiile emotive pot sa fie daunatoare in anumite contexte, punandu-va in lumina slabiciunile in fata unor persoane care nu ar trebui sa fie constiente de ele. De aceea, putina retinere in afisarea sentimentelor in fata strainilor ar fi de dorit pentru aceasta zi. Veti fi ceva mai dificili astazi, asa incat si dialogul in familie va avea de suferit serios. Nu este o zi propice pentru a pune pe tapet si a rezolva chestiuni esentiale; daca nu sunt urgente, multe din aceste probleme ar trebui amanate. Este posibil sa apara frictiuni in relatia cu partenerul de relatie; relatia de cuplu ar putea trece prin momente mai putin placute. Reactiile cumpatate si calmul pot salva situatia.



Leu

Starile emotionale prin care treceti va pot conduce la o atitudine ambigua pentru cei din jur, care s-ar putea sa fie derutati si sa se comporte total invers fata de ceea ce asteptati voi. Aici s-ar putea gasi sursa unor probleme destul de serioase, mai ales de relationare cu cei de langa voi. Este o perioada porpice pentru un management fructuos al finantelor, daca stiti exact ceea ce va doriti si in ce ar fi bine sa investiti. Puteti obtine castiguri bunicele. Norocul va va surade in afaceri, insa nu riscati inutil acolo unde nu este cazul. Aveti grija sa nu faceti promisiuni pe care nu le puteti onora; in ceea ce puteti insa, ajutati pe cei care va solicita.



Fecioara

Astazi va fi o zi a surprizelor neplacute, a dezamagirilor, in plan profesional; putine din demersurile pe care le-ati pregatit vor aduce rezultatele asteptate. Veti avea insa parte de compensatii in plan afectiv. Cei singuri vor fi favorizati in inceperea unor relatii durabile. Echilibrul psihic se va datora, in mare parte echilibrului in viata personala, asa incat se merita sa va concentrati eforturile in aceasta directie. Familia este importanta, este locul din care va puteti trage forta de a face lucruri pe care n-ati fi crezut ca sunteti in stare sa le realizati. Contextul astral este favorabil achizitiilor de cunostinte, de informatii legate de domeniul de activitate de interes.



Balanta

Din pacate, astazi nu va fi o zi foarte buna pentru voi. Va veti simti inhibati, ca si cum cineva sau ceva va impiedica sa dat tot ce puteti; actiunile vor fi anemice si lipsite de continut. Va va fi greu sa luati decizii, chiar daca acestea vor fi imperative, in anumite situatii. Daca veti fi in situatia de a calatori, pregatiti-va de chestiuni neprevazute, pentru ca exista mari sanse ca acestea sa se produca. Pe de alta parte insa, contactele pe care le veti avea astazi se vor dovedi destul de interesante. Veti avea multe de invatat si de retinut din intalnirile pe care le veti avea astazi, mai ales daca este vorba despre persoane nou aparute in viata voastra.



Scorpion

Pentru a va recapata controlul, trebuie sa va relaxati si sa va odihniti. Daca veti continua sa mergeti din exces in exces, veti ajunge la un moment in care va va fi extrem de greu sa reveniti la o stare de normalitate. Nu dramatizati lucrurile si incercati sa va mai detasati putin de ceea ce se intampla. Astfel ati putea avea o perspectiva mult mai clara asupra lucrurilor. Tratati persoanele din preajma voastra cu acea consideratie pe care o merita; ascultai pe fiecare in parte ce are de spus si apreciati fiecare idee enuntata, la justa sa valoare. Fiecare contact pe care vi-l faceti pe parcursul acestei zile, poate deveni important, intr-o anumita imprejurare.



Sagetator

Daca nu veti avea grija de voi, cu siguranta va veti confrunta cu stari de oboseala. Lipsa de somn, mai ales, va poate cauza mari probleme, incepand cu cele de concentrare si terminand cu alterari ale starii de sanatate. In cuplu, este foarte important sa existe incredere intre voi si partener. Nu trebuie sa lasati situatii neclare care sa treneze. Pot exista unele imprejurari in care chiar prieteni buni sa va produca surprize neplacute. Va trebuie sa fiti pregatiti psihic sa faceti fata si unor astfel de situatii. Este o zi perfecta pentru a va reevalua relatiile de suflet, pentru a le repune pe baze mai solide, daca acest lucru este posibl.



Capricorn

Gasiti cuvinte potrivite pentru fiecare ocazie in parte. Nu folositi vocabular elevat atunci cand va adresati unor persoane despre care stiti ca nu va vor intelege. Adaptati-va situatiilor si audientei, vorbiti mai rar si pe intelesul tuturor, pentru ca mesajul vostru sa fie corect perceput de toata lumea. Unele relatii par sa mearga pe o panta descendenta; este posibil sa va pierdeti increderea in anumite persoane, insa nu va fi vorba despre apropiati. Pana la urma, trebuie sa fiti pregatiti pentru astfel de situatii, pentru ca fiecare se gandeste la propriul interes si, uneori, acesta il poate aduce in conflict cu punctul vostru de vedere.



Varsator

Astazi va trebui sa gasiti cele mai bune modalitati de a va pune in evidenta, de a va afirma in fata acelor persoane care trebuie sa fie impresionate de prestatiile voastre. Binenteles, este imperativ necesar sa afisati o imagine pozitiva, care sa faca impresie buna. In plan profesional, este posibil ca unele persoane sa va atraga in situatii care v-ar putea cauza neplaceri. Fiti vigilenti, pentru a le descoperi la timp intentiile. Unele tranzactii financiare vor cere multa rabdare si pregatire, asa ca este de indicat sa nu actionati in graba, ci sa ganditi bine lucrurile inainte; este recomandabil sa nu faceti pasi inainte fara a va informa cum trebuie.



Pesti

Este o zi perfecta pentru romatism, pentru intalniri sentimentale, pentru rememorarea unor momente deosebite din viata voastra. In ceea ce priveste partea emotionala a vietii, astazi va fi o zi plina, care va va solicita destul de mult; psihicul va fi, in unele cazuri, asaltat. In plan profesional, este posibil sa aveti parte de evolutii extrem de rapide si surprinzatoare, care ar putea sa va ia pe nepregatite. Faceti in asa fel incat sa fiti gata si pentru neprevazut. Din punct de vedere fizic, sistemul imunitar este ceva mai slabit, asa ca sunteti mai predispusi in a contacta diverse afectiuni de sezon; luati vitamine si adoptati un stil de viata sanatos.