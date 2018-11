Seară inedită şi voie bună de Hramul oraşului Nisporeni. Vlad Plahotniuc a făcut baie de mulţime şi a venit cu surprize (VIDEO)

Hram plin de surprize, distracţie şi voie bună la Nisporeni. În parcul din centrul oraşului a fost inaugurată o moară de vânt, construită cu susţinerea preşedintelui PDM, Vlad Plahotniuc. Moara este simbolul Nisporeniului, iar localnicii au de acum un motiv în plus de mândrie.



Aseară, la concertul dedicat sărbătorii, interpreţi din ţară, dar şi artişti din străinătate, i-au făcut pe miile de oameni adunaţi să sfideze temperaturile scăzute şi sa danseze pe ritmurile hiturilor internaționale.



Asemenea mori de vânt erau cândva cu zecile pe dealurile orașului Nisporeni, devenind în timp simbolul localității, regăsindu-se astăzi și pe stema orașului. Acum jumătate de an, președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a promis construirea uneia.



"Prin acest monument de astăzi, pe care îl inaugurăm noi, marcăm revenirea la rădăcinile noastre, noi marcăm respectul față de trecutul nostru şi asigurăm continuitatea tradiţiilor pe care le-am moştenit de la strămoşii noştri, pentru generațiile următoare", a declarat Vlad Plahotniuc, preşedintele PDM.



"A trebuit să treacă peste 100 de ani, să coborâm morile din dealul morilor, să coborâm simbolul moara de vânt pe stema oraşului Nisporeni, iar azi să avem inaugurat un monument istoric", a menţionat Grigore Robu, primarul oraşului Nisporeni.



Oaspeţii au fost invitaţi să guste din plăcinte, gătite ca pe vremuri, de gospodinele din Nisporeni, din făina făcută la moară.



Copiii prezenţi la sărbătoare au primit în dar jucării:



"Mai am acasă un verișor și am să mă joc și cu sora mea, cu prietenii".



"Suntem din Vărzărești, dar aici e foarte frumos. Ne ajută atmosfera, Dumnezeu ne ajută cu ninsoarea aceasta frumoasă".



"Totul a fost frumos. Unde se duce lumea, tot acasă vine! Mulțumesc pentru tot ce s-a făcut și datorită lui avem așa frumusețe. Domnul nostru Vlad Plahotniuc, săteanul meu".



"A fost atent și cu copiii, și cu maturii. Sperăm să aibă grijă de întreaga Moldovă, să rămână în istoria Moldovei".



Distracţia a continuat cu un concert grandios în Piaţa "Ştefan cel Mare" din centrul oraşului.



"Atmosfera este foarte bună și publicul la fel este foarte bun. Afară ninge frumos ca de Crăciun", a spus Valentin Uzun, interpret.



Şi artistul de peste Prut, Fuego, spune ca i-a făcut o deosebita plăcere să cănte pentru publicul din Nisporeni: "Am venit cu mare bucurie să fiu alături de dumneavoastră. La mulți ani pentru un oraș frumos pe care îl știu foarte bine!"



Oamenii au cântat şi au dansat pe ritmurile trupei RICCHI E POVERI: "Prietenilor din Nisporeni le dorim să vină cât mai mulți și să se bucure de astfel de concerte. Le dorim să simtă acea bucurie pe care o transmit și piesele noastre. Vă felicităm, prietenii noștri din Nisporeni! Ciao".



O altă supriză a serii a fost formația disco "Ottawan", hiturile căreia sunt cunoscute în întreaga lume.



A încins atmosfera şi interpreta de peste Prut, Delia.



"E ceva fantastic, până acum nu am mai văzut-o niciodată, asta este prima oară, e minunat", a spus o localnică.



"Ne place şi chiar foarte tare, exprimă o atmosferă chiar foarte plăcută şi presupun că cetăţenilor din Nisporeni chiar le face plăcere", a afirmat un tânăr.



Şi pentru că de sărbători moldovenii obişnuiesc să ofere cadouri, preşedintele PDM, Vlad Plahotniuc, a venit cu încă o surpriză. În cartierul Ciurleasa va fi amenajat un teren de joacă pentru copii, iar casa de cultură va fi dotată cu un echipament acustic nou.



"Eu personal am să mă implic nu doar la proiectele importante sociale la nivel național, dar în special la proiectele care se vor face aici în Nisporeni, fiindcă eu sunt de baștină din Nisporeni și rădăcinile sunt în Nisporeni", a precizat Vlad Plahotniuc, preşedintele PDM.



"Haideți să sărbătorim frumos această sărbătoare, să fim alături de oamenii care nu au uitat de unde au plecat și tot timpul sunt alături de noi și contribuie la o viață mai bună aici, la noi acasă", a menţionat Vasile Bîtca, președintele OT Nisporeni a PDM.



Preşedintele PDM, Vlad Plahotniuc, a mers în mulţime, iar oamenii au ţinut să-i strângă mâna şi au făcut poze alături de pământeanul lor.



Concertul de hram a culminat cu un spectaculos show de artificii.

VIDEO