Pavel Filip: Mandatul Guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei, Sergiu Cioclea, a fost unul de succes

Premierul Pavel Filip declară că mandatul Guvernatorului BNM Sergiu Cioclea a fost unul de succes, cu atât mai mult cu cât acesta a avut curajul să vină în fruntea instituţiei într-un moment complicat pentru Moldova. Într-o postare pe Fascebook, Filip i-a mulţumit lui Cioclea pentru activitatea sa.



“Îi mulțumesc și public dlui guvernator pentru modul foarte bun în care am conlucrat, pentru profesionalismul de care a dat dovadă în gestionarea relațiilor cu FMI și alți parteneri internaționali. Și, nu în ultimul rând, apreciez mult faptul că a făcut anumite sacrificii personale pentru a reveni pentru o perioadă în Moldova și a contribui la reformarea acestui domeniu. Împreună am făcut ordine în sistemul bancar și astăzi, inclusiv datorită dlui, avem un sistem bancar sănătos și importante investiții străine”, a postat Pavel Filip.



Amintim că Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Sergiu Cioclea, a anunţat astăzi că îşi încheie mandatul înainte de termen. Cioclea a precizat că a acceptat să vină la conducerea Băncii Naționale într-o perioadă dificilă pentru sectorul bancar al țării, asumându-și misiunea de stabilizare a situației, în urma fraudei din 2014.



“Pentru mine funcţia de Guvernator nu a fost un scop în sine, mi-am propus să activez în cadrul băncii naţionale atât timp cât va fi nevoie pentru consolidarea sistemului bancar şi pentru a-l scoate din criză. Un alt obiectiv a fost ca reformele să devină ireversibile. Consider că această etapă a fost trecută în 2018, după ce a fost vândut pachetul de referinţă mla MAIB, dar şi după ce au fost adoptate ultimele legi, elaborate de BNM”, a declarat Sergiu Cioclea.



Acesta a precizat că se retrage din funcție din motive personale. ”Am fost guvernator 3 ani, unii pot spune că e puțin. Dar 3 ani într-o perioadă dificilă pot fi contabilizați dublu. Există și motive de ordin privat, dar pe care nu le voi specifica aici. Întreaga mea viață privată am subordonat-o lucrului. Vreau să plec simbolic în ultima zi de toamnă, după ce am strâns roada din acești 3 ani”, a spus Cioclea.