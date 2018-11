Ce spun astrele azi, 18 noiembrie

Berbec

Veti fi iritabili, prea putin intelegetaori cu cei din jur, iar acest lucru isi va pune puternic amprenta asupra relationarii voastre cu restul lumii. Veti avea senzata ca toate va stau impotriva, desi nu este nicidecum adevarat. Daca va veti concentra energiiile pe a fabrica tot felul de scenarii, in loc sa faceti ceva constructiv, atunci puteti considera aceasta zi un esec. Nu va va merge bine in nici unul dintre planurile vietii voastre. Depinde numai de voi sa va scuturati de nazuri si atitudini puerile si sa faceti in asa fel incat sa va canalizati fortele spre ceea ce realmente se cere facut. Nu ratati oportuinitatile pe care fiecare zi vi le ofera, fiindca este posibil sa nu va mai intalniti cu ele a doua oara.



Taur

Pentru ziua de astazi, aproape ca veti fi de nerecunoscut, din punctul de vedere al starii voastre de spirit. Veti fi expansivi si sociabili, placuti in conversatie, ceea ce va va aduce multe aprecieri din partea celor din jur si va va ajuta in intalnirile sociale, sa va largiti cercul de prieteni. Si situatia armonioasa in familie va fi favorizata de aceasta stare de lucruri. Chiar daca atmosfera de la locul de munca va fi putin mai agitata, acest lucru nu ar trebui sa va deranjeze, avand in vedere ca va simititi in stare sa mutati muntii din loc. Nimic nu pare imposibil, asa ca nu aveti de ce sa va impiedicati de detalii nesemnificative.



Gemini

Ambianta planetara a acestei zile va avea efecte stimulatoare asupra voastra, astfel incat, si in plan personal, si in plan profesional, veti reusi sa obtineti rezultate mult mai bune decat v-ati fi asteptat. Norocul este de parte voastra, insa asta nu inseamna ca trebuie sa riscati inutil. Ganditi-va foarte bine inainte a face pasi intr-o anumita directie, punand cat mai clar in balanta avantajele si dezavantajele. Daca simtiti nevoia de a socializa, nu ezitati sa o faceti, mai ales ca astfel ati putea afla informatii pretioase despre anumite subiecte de interes. Nu fiti insa prea increazatori, decat in persoanele cu adevarat apropiate voua.



Rac

Astrele nu vor sustine bunastarea familiala in aceasta zi, asa ca multi dintre voi, nativii acestei zodii, veti resimti prebleme in relationarea cu partenerul sau cu alti apropiati. O temperare a caracterelor este foarte importanta, pentru ca situatia sa nu scape de sub control. Daca relatiile se altereaza, vor fi mai greu de reparat in contextul acestei zile. In plan profesional, s-ar putea sa va simtiti oarecum limitati in actiune, insa trebuie sa fiti atenti la semnalele care vi se transmit. S-ar putea ca o astfel de situatie sa fie justificata, intr-un fel sau altul, asa ca nu are nici un rost sa trageti concluzii pripite.



Leu

Viata amoroasa pare sa se normalizeze, sa intre pe un fagas potrivit. Vremea de a lua decizii radicale in acest domeniu pare sa fi trecut, iar lucrurile incep sa se calmeze. Puteti chiar sa va ganditi la o noua relatie, daca tocmai ati incheiat una, insa, in nici un caz, cu vreuna din colegele de serviciu sau cu persoane dintre cele alaturi de care va desfasurati activitatea. In plan profesional, este posibil sa apara unele ingrijorari legate de modul de colaborare cu unii coechipieri. Este posibil ca sentimente de gelozie sa apara la orizont, ingreunand activitatea in echipa. Ar fi intelept sa va detasati de astfel de contexte.



Fecioara

Viata sentimentala continua sa fie surprinzatoare si sa va ofere momente inedite, de care, cu siguranta, va veti aminiti, cu placere, in viitor. Este posibil, insa, sa si experimentati rupturi afective, in momentul in care intalniti o alta persoana care va schimba unele perceptii in legatura cu subiectul "dragoste". Eforturile voastre profesionale vor fi indreptate, astazi, catre consolidarea pozitiei actuale in cadrul profesional in care va desfasurati activitatea, catre securizarea obiectivelor deja atinse, din punctul de vedere al carierei. Veti fi mai putin concentrati pe castiguri financiare, mai ales daca la orizont apar unele persoane care se declara pregatite sa va uzurpe pozitia.



Balanta

Implicarea in actiunile acestei zile trebuie sa se faca doar pe baze precise si perfect stabilite. Orice abatere de la program poate sa va dea peste cap intreaga zi, iar acest lucru poate strica echilibrul pe care vi-l doriti atat de mult; urati la extrem haosul si, o zi de haos ar fi, realmente, un dezatru major pentru voi. In plan financiar, s-ar putea sa va confruntati cu evolutii surprinzatoare, si nu intotdeauna foarte fericite. Trebuie sa fiti pregatiti sa faceti fata si unor situatii mai dificile. Tinerii nativi ai acestei zodii ar putea fi predispusi la rebeliune fata de anumite situatii care nu le convin, mai ales in anturajele nepotrivite.



Scorpion

Daca vedeti ca lucrurile treneaza prea mult, luati initiativa deciziilor care se impun. Astrele sunt de partea voastra astazi si va vor influenta pozitiv in adoptarea unor solutii potrivite. A sta deoparte si a privi pasivi la ceea ce se intampla poate fi o atitudine nociva in contextul zilei de astazi, asa ca nu va sfiiti sa actionati, binenteles, in cunostinta de cauza. Controlati-va apetitul, pentru ca un exces de kilograme poate cauza probleme de sanatate ce pot fi evitate printr-un stil de viata sanatos. Pentru a nu va confrunta cu un stres sporit, este nevoie ca, mereu, sa prioritizati, sa va organizati asa cum trebuie ceea ce aveti de facut.



Sagetator

Marimea succesului pe ziua de astazi va depinde, in mod direct proportional, de implicarea voastra in demersurile pe care le veti initia, de modul in care veti sti sa actionati in sensul atingerii obiectivelor propuse. Cu cat veti mai mai interesati in ceea ce faceti, cu cat veti depune mai mult efort, cu atat rezultatele obtinute vor fi mai promitatoare. Reusitele in plan profesional va vor oferi o stare de bine, ce se va rasfrange in mod fericit si in plan personal, in relatiile cu apropiatii, cu familia si cu partenerul de relatie. Per ansamblu, va fi o zi linistita, care va va da posibilitatea de respiro si de refacere a fortelor, daca acest lucru va este necesar.



Capricorn

Unele persoane apropiate voua ar putea incerca sa traga ei sforile, in diverse contexte ale zilei de astazi. Si nu intotdeauna cu cele mai bune intentii. Deciziile ce trebuiesc luate astazi trebuie sa fie indelung chibzuite, pentru ca unele situatii nu va vor aparea foarte clar si este posibil sa gresiti, daca va veti grabi; nu fortati lucrurile sa se intample, ci actionati pas cu pas, pe masura succesiunii naturale a evenimentelor. Munca in echipa va fi afectata de atmosfera de susceptibilitate existenta. Veti fi multumiti daca veti reusi sa gasiti intelegere in familie in a doua parte a zilei si o atmosfera care sa va ajute sa treceti peste anumite momente dificile.



Varsator

Nu veti avea probleme de socializare astazi, si nici nu veti fi pusi in situatii dificile din punct de vedere emotional. Ranforsati din acest punct de vedere, veti reusi sa faceti fata cu brio provocarilor, care nu vor lipsi, mai ales in domeniul profesional; ba chiar veti fi stimulati, pentru ca provocarile au acest efect asupra voastra. In ciuda unor mici frictiuni ce ar putea sa apara, nu va fi greu sa va atingeti obiectivele pe care le-ati stabilit pentru acesata zi. Pentru ca lucrurile sa merga bine si in plan personal, este nevoie sa fiti deschisi la ceea ce au de spus apropiatii vostri, mai ales membrii familiei, care au nevoie sa fie ascultati si intelesi.



Pesti

Veti fi ceva mai iritabili astazi, chiar daca acest lucru nu va sta, de obicei, in caracter. S-ar putea sa aveti si motive fizice pentru asta, insa, cel mai probabil, un anumit disconfort psihic va poate da aceasta dispozitie. Nici climatul zilei nu va fi prea calm, ceea ce nu va face deloc bine, putand duce la exacerbarea tendintelor de agresivitate; cinismul este unul din trasaturile negative de caracter care se poate exacerba . Acest lucru va afecta atat relatiile personale, cat si relatiile profesionale. Munca in echipa va fi, cu siguranta, foarte afectata. Este bine sa luati masuri astfel incat sa limitati daunele ce ar putea surveni in activitatea obisnuita.