Descoperire cutremurătoare făcută la mormântul unui general NAZIST, în timpul unui eveniment de comemorare

O femeie evreică, prezentă la un eveniment de comemorare dedicat reconcilierii Anglo-Germane, a fost şocată să descopere o coroană funerară pe mormântul unui general nazist, chiar în duminica în care se comemorau 80 de ani de la izbucnirea Holocaustului, potrivit The Jewish Chronicle.



SS, cunoscută şi ca Eşalonul de Protecţie al lui Adolf Hitler care, ulterior, a devenit o organizaţie nazistă sub conducerea lui Heinrich Himmler, personaj-cheie în genocidul împotriva evreilor. Von Herff a condus o perioadă biroul lui Himmler şi este îngropat la Cimitirul german de război în Cannock Chase, Staffordshire.



Deşi mormântul generalului von Herff nu dezvăluie nimic despre rolul său în Holocaust, femeia care a descoperit coroana funerară s-a declarat oripilată, mai ales din cauza prezenţei unor sloganuri naziste, sub formă de rune Anglo-Saxone, care însoţeau coroana: „Data viitoare fraţilor, luptăm împreună”.



„Am fost şocată să văd aşa ceva. Ştiu că neo-naziştii folosesc astfel de simboluri nordice. Pur şi simplu am fost uluită”, a declarat femeia, dorind să îşi păstreze anonimatul.



Karen Pollock, şefă a organizaţiei caritabile britanice Holocaust Educational Trust, s-a arătat şi ea contrariată de faptul că o persoană sau, mai mult, chiar un grup de persoane au avut ideea să plaseze o coroană comemorativă pe locul de veci al generalului nazist. „Aceasta este un fel de manevră previzibilă din partea extremei-drepte. Este un gest patetic şi deplorabil” a declarat Pollock.



Incidentul nu a fost unul singular. La cimitir au mai fost descoperite şi alte coroane comemorative similare, însoţite de semne de doliu şi de insigne care comemorau soldaţii diviziilor responsabile pentru crime de război, inclusiv pentru masacrul a sute de prizonieri americani de război.



Potrivit organizatorilor evenimentului de comemorare, „este primul an în care s-a întâmplat să identificăm coroane de acest fel la mormântul generalului von Herff”.