Sîrbu, despre războiul purtat de Open Dialog împotriva Moldovei: O lecție dură am avut de învățat

Acțiunea subversivă a Fundației Open Dialog împotriva Republicii Moldova, în care au fost atrași Maia Sandu și Andrei Năstase este una fără precedent în istoria Republicii Moldova. Este declarația deputatului PDM Sergiu Sîrbu, făcută după prezentarea raportului Comisiei de anchetă care a investigat imixtiunea Open Dialog în politica moldovenească.



”Un astfel de atac nu cred că a mai existat în scurta istorie a țării noastre. După ziua de azi, nimic nu va mai fi la fel. O lecție dură am avut de învățat. Am ajuns să aflam despre noile intervenții de tip softpower, folosite de servicii secrete în războiul hibrid împotriva Republicii Moldova. Am aflat că sunt ONG-uri, cum este Open Dialog, care lucrează sa submineze imaginea unei țări. Am aflat despre finanțarea acestei fundații cu milioane de euro din Laundromat și din frauda bancară din Republica Moldova. Regretăm că unii actori politici locali, jurnaliști luați de valul luptei politice interne s-au lăsat atrași în această mizerie”, a declarat Sergiu Sîrbu.



Deputatul consideră că aceste acțiuni cad sub incidența Codului Penal, la capitolul ”Trădare de Patrie”.



”Au fost sfidate nu doar normele legale de finanțare a partidelor, dar s-a ajuns la acțiuni de trădare de patrie. Nu ne miră atacurile colegilor din opoziție în privința acestui raport. Unii au declarat că nu l-au citit, probabil că li s-a înnegrit în fața ochilor de ceea este scris acolo. Poate speră că vor trece filtrul de integritate la acele partide. Pare ca acel filtru nu va fi trecut nici de liderii acelui partid care l-au inițiat”, a mai spus Sîrbu.

În opinia parlamentarului, acest caz ar trebui investigat minuțios de către organele de anchetă.



”Avem speranța că autoritățile statului vor continua investigarea minuțioasă a acestui caz. A venit timpul să ne luam țara înapoi și să ne decidem singuri viitorul, să ne ridicăm din genunchi”, a conchis deputatul democrat.