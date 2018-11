Kievul bate alarma: Rusia redirecționează o parte din forțele navale din Crimeea spre Marea Azov

Rusia a redirecţionat o parte din forţele sale navale din apropierea Crimeii ocupate spre un avanpost în Marea Azov, a declarat vineri consilierul şefului Serviciului pentru frontiera de stat a Ucrainei, Oleg Slobodian, citat de agenţia de presă ucraineană Unian.

'Procesul de creştere a componentei militare în Marea Azov s-a desfăşurat treptat. Rusia şi-a sporit prezenţa, dar aici putem vorbi mai degrabă despre o regrupare a anumitor forţe maritime în vederea unor eventuale acţiuni în Marea Azov, adică redirecţionarea navelor staţionate în apropierea peninsulei (anexate temporar) spre un nou cap de pod în Marea Azov', a declarat oficialul ucrainean pentru Unian.

Dar şi Ucraina îşi consolidează prezenţa în Marea Azov, a ţinut să sublinieze în acest context Oleg Slobodian. 'Am primit vedete noi şi am reparat şi am repus în funcţiune nava noastră Donbas. Aceasta deja se află în Marea Azov, îndeplinind anumite sarcini', a adăugat el.

Responsabilul Serviciului pentru frontiera de stat a Ucrainei a subliniat că toate aceste acţiuni sunt puse în aplicare în coordonare cu Marina ucraineană.

Kievul a denunţat din aprilie 'provocări' ale Rusiei în Marea Azov, prin hărţuirea (oprirea şi inspectarea) navelor care se îndreptau în porturile Berdiansk şi Mariupol în timpul trecerii lor prin strâmtoarea Kerci.

Potrivit autorităţilor ucrainene, aceste 'acţiuni agresive' ale Moscovei contravin prevederilor tratatului care stabileşte că Marea Azov reprezintă ape interioare ale Ucrainei şi Rusiei.

Conform presei ucrainene, Kievul duce în prezent negocieri cu Uniunea Europeană şi SUA pentru impunerea de noi sancţiuni la adresa Federaţiei Ruse ca răspuns la aceste acţiuni agresive ale Rusiei în Marea Azov.

În plus, Consiliul pentru Securitatea Naţională şi Apărare al Ucrainei a aprobat un pachet de măsuri pentru apărarea intereselor naţionale în mările Azov şi Neagră şi în strâmtoarea Kerci.

Preşedintele ucrainean Petro Poroşenko, care a promulgat acest plan de măsuri la 12 octombrie, a declarat recent că Rusia a împânzit Marea Azov cu nave militare şi simulează metode de blocare a porturilor ucrainene din zonă.

Pentru a contracara acţiunile Rusiei, Kievul a anunţat că intenţionează să înfiinţeze până la sfârşitul anului o bază militară maritimă la Berdiansk, conform mass-media ucrainene.