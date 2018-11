Rezultatele unor investigații ample, realizate cu suportul serviciilor speciale din mai multe state arată că Fundația Open Dialog, condusă de Ludmila Kozlovska, personaj expulzat din Uniunea Europeană, a acționat și acționează împotriva Republicii Moldova. În aceste acțiuni sunt implicați și actori politici de la Chișinău, cum ar fi liderii PAS și PPDA, iar acțiunile acestora cad sub incidența Codului Penal, la capitolul ”Trădare de Patrie”. Este una din concluziile raportului prezentat astăzi de Comisia de anchetă a Parlamentului, care a investigat imixtiunea Fundației Open Dialog în politica moldovenească.



De asemenea, acțiunile fundației conduse de Kozlovska s-au intensificat după reținerea și extrădarea în Moldova a raiderului nr.1 în CSI, Veaceslav Platon, unul dintre finanțatorii Open Dialog.



Șeful Comisiei, deputatul PDM Igor Vremea, a declarat, în plenul Parlamentului că Fundația „Open Dialog” este finanțată din tranzacții cu Ministerul Apărării de la Moscova, vânzări de armament, plăți din zone offshore, dar și din Laundromatul Rusesc, pus la cale de raiderul Veaceslav Platon, cu sprijinul serviciilor secrete ruse. Ultimul este prezentat de către Fundația Open Dialog drept disident politic și victimă a guvernării de la Chișinău.



„Mecanismul prin care se finanțează FOD are semnalele unei spălări de bani. Organizația face lobby pentru persoane cu trecut dubios, cu avere din spălare de bani și urmărite sau condamnate penal. Ei sunt dependenți de agenți secreți din Federația Rusă, un instrument de Soft Power și o armă strategică sofisticată care slăbește poziția geostrategică a statelor în interesele Federației Ruse”, se conține în raportul prezentat de Igor Vremea.



Comisia mai constată că Fundația Open Dialog și Ludmila Kozlovska a promovat și promovează intens ideea unor sancțiuni împotriva Republicii Moldova, dar și sistarea completă a asistenței macrofinanciare pentru țara noastră.



„FOD și Ludmila Kozlovska continuă să facă lobby pentru extinderea sancțiunilor financiare sub forma refuzului de acordare a asistenței macrofinanciare de către UE, revizuirea Acordului de Asociere Moldova-UE, încetarea imediată a urmăririlor penale motivate politic, inclusiv cum se pretinde a fi dosarul Platon, precum și introducerea sancțiunilor personale față de decidenții politici ai Republicii Moldova”, se mai conține în documentul citat.



În raportul Comisiei de anchetă se mai spune că unii actori politici de la Chișinău, cum ar PAS sau PPDA, s-au lăsat atrași în acțiuni subversive împotriva Republicii Moldova, fapt care intră sub incidența Codului Penal, la capitolul ”Trădare de Patrie”.

”Unii actori s-au lăsat atraşi de Fundația Open Dialog în acțiuni desfășurate împotriva Republicii Moldova, orchestrate de servicii secrete străine. PAS, și PPDA au beneficiat de finanţări ilegale din partea Fundației Open Dialog şi nu au declarat asta în rapoartele prezentat la CEC”, a mai declarat Igor Vremea.



În consecință, Comisia de anchetă a recomandat Procuraturii Generale, Serviciului de Informații și Securitate, dar și Ministerului Afacerilor Interne să investigheze materialele și concluziile conținute în raport. De asemenea, organele de anchetă sunt îndemnate să întreprindă „măsuri necesare în conformitate cu legislația Republicii Moldova, inclusiv prin prisma infracțiunii de trădare de Patrie”.



Amintim că, luni, liderii PAS şi PPDA au refuzat în mod repetat să participe la audierile Comisiei parlamentare de anchetă. Maia Sandu şi Andrei Năstase resping orice legătură directă cu Fundaţia "Open Dialog", însă pe Internet au apărut mai multe fotografii care demonstrează că cei doi ar fi participat la evenimente organizate cu suportul acestui ONG.