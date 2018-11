Studenții din Moldova pot concura pentru obținerea unei burse de 12 mii de lei

Cei mai buni studenți din țară pot depune dosarele pentru obținerea burselor de merit, valoarea cărora este de 12 mii de lei. Actele pot fi prezentate până la 17 decembrie curent.





În acest an vor fi acordate 50 de burse. 35 dintre acestea vor fi destinate studenților din ultimul an de studii superioare de licență, iar 15 - studenților din primul an de studii superioare de masterat.

Potrivit Centrului de Informații Universitare, solicitanții trebuie să întrunească mai multe criterii de eligibilitate. Astfel, aceștia trebuie să fie cetățeni și rezidenți ai Republicii Moldova, cu vârsta limită de 30 de ani inclusiv, să fie înmatriculați în ultimul an de studii de licență sau primul an de studii de masterat, să aibă o reușită academică bună și să demonstreze participarea în activități curriculare și extracurriculare.

Programul „Burse de Merit – pentru cei mai buni studenți”, ediția XXIII, este organizat sub egida Consiliului Rectorilor din R. Moldova, cu suportul financiar al unei bănci comerciale și unui operator de telefonie mobilă.