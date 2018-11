Moldovenii din Italia condamnă tentativele de a împiedica desfășurarea unui concert pentru diaspora

Moldovenii din Italia au lansat un apel către compatrioți să nu cedeze provocărilor și provocatorilor care încearcă să împiedice desfășurarea concertelor și acțiunilor cultural pentru diasporă.



Apelul este difuzat pe rețelele de socializare după ce reprezentanții anumitor cercuri politice din Moldova au încercat să provoace discordie în rândul comunității moldovenilor care trăiesc în străinătate. Este vorba în special de tentativa nereușită a unui grup de aproximativ 10 persoane de a împiedica, la 21 octombrie, desfășurarea unui concert cu participarea Anastasiei Lazariuc, organizat de Partidul "ȘOR", în colaborare cu Centrul de Reprezentare și Susținere a concetățenilor în Bologna. În ciuda faptului că nu au reușit acest lucru, iar concertul a avut loc cu participarea a mai mult de 300 de compatrioți, provocatorii nu s-au oprit aici. Aceștia au chemat, în ultima perioadă de timp, la blocarea concertului planificat de Centru la Torino.



Reprezentanții indignați ai diasporei, precum și angajații și voluntarii Centrului de Reprezentare și Susținere a concetățenilor în Bologna au făcut apel către concetățenii noștri să nu cedeze acestor apeluri provocatoare inițiate de persoane angajate politic și să nu permită dezbinarea diasporei. Apelul menționează în mod special: „Toți avem o singură țară - Moldova! Nimeni nu are dreptul să o ia de la noi. Nimeni nu are dreptul să ne priveze de posibilitatea de a ne întoarce acasă. Nimeni nu trebuie să ne împartă pe noi, moldovenii, forțați astăzi să trăiască departe de patria lor, și nimeni nu trebuie să provoace vrăjmășie în rândurile diasporei noastre din străinătate. Nimeni nu are dreptul să ne dicteze alegerea sau să interzică opinia noastră. Nu vom permite provocatorilor și mercenarilor să ne priveze de unitate, să ne lipsească de dreptul de a comunica liber, de a ne întâlni, de a discuta despre situația din patria noastră, de a cunoaște informațiile din Republica Moldova. Nu vom permite să perturbe întâlnirile sociale și culturale cu diaspora, concerte organizate cu artiștii noștri preferați pentru noi. Haideți să fim uniți, să ne prezentăm într-un mod civilizat, astfel încât diaspora noastră să nu fie privită ca sălbatici, în orice oraș sau țară unde nu ne-am afla astăzi. Haideți să respingem colectiv provocatorii care doresc rău atât nouă, cât patriei noastre iubite - Republica Moldova! Iubirea pentru patria-mamă este în afara politicii. Libertatea de alegere este dreptul nostru!”



Amintim că Centrul de Reprezentare și Susținere a concetățenilor în Bologna a organizat în ultimul timp o suită de evenimente pentru compatrioții moldoveni din Italia. Acestea presupun informarea concetățenilor despre proiectele și serviciile Centrului, precum și despre programele speciale implementate de autoritățile orașului Orhei și de Partidul “ȘOR” pentru a încuraja întoarcerea concetățenilor noștri în patrie. De asemenea, în cadrul acestor întâlniri planificate în diferite orașe italiene, sunt organizate programe culturale și muzicale - concerte cu participarea unor îndrăgiți și apreciați artiști moldoveni.