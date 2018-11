În următoarele zile ne așteaptă vreme rece și precipitații

În următoarele zile vremea va fi răcoroasa cu cer noros, izolat vor fi precipitaţii. Detalii ne-a spus şeful Centrului Prognoze meteo, Ghenadie Roşca.





„Pe timp de noapte ne așteptăm să avem valori de zero grade Celsius, ca mai apoi să avem valori care vor oscila între zero și minus cinci grade Celsius. Dacă vorbim de temperaturile de zi ne așteptăm ca pe tot parcursul perioadei să avem temperaturi care să oscileze între plus două, plus șapte grade Celsius”, a declarat Ghenadie Roșca.

Totodată, în legătură cu schimbarea vremii, Inspectoratul Național de Patrulare vine cu recomandări pentru șoferi.

„În legătură cu avertizarea Serviciului Hidrometeorologic de Stat, care prognozează răcirea vremii și precipitații sub formă de lapoviță, în diferite regiuni ale țării. Inspectoratul Național de Patrulare recomandă șoferilor să echipeze mașinile cu pneuri corespunzătoare, să adapteze viteza la condițiile de drum, să folosească corespunzător sistemul de iluminare, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea opri în condiții de siguranță și să verifice periodic acumulatorul mașinii”, a spus ofițerul de presă al INP, Alina Bunghez.

Pentru o mai bună eficiență a pneurilor, dar și pentru a le crește durata de viață, specialiștii auto recomandă ca anvelopele de vară să fie înlocuite cu cele de iarnă.

Cauciucul din anvelopele de iarnă este mai moale, mai rezistent la frig și are o aderență mai bună pe suprafețe alunecoase.