Pensiile mai mici de limita de existență pentru vârstnici vor fi majorate de la începutul anului viitor. Subiectul a fost discutat la ședința de astăzi a Partidului Democrat din Moldova. Liderul PDM, a declarat la briefingul susținut după ședință că astfel de majorări vor avea loc anual, suplimentar la indexarea din aprilie.



„Vreau să vă anunț că, datorită eficienței guvernării actuale și, ca urmare, datorită creșterii economice bune din acest an, noi avem posibilitatea să majorăm nu doar salariile, dar și pensiile. Iată de ce, astăzi, s-a decis ca, din 1 ianuarie 2019, o categorie largă de pensionari să primească pensii majorate.



„Pensionarii cu venituri mai mici decât minimul de existență, stabilit la această categorie, adică de până la 1589 de lei, vor beneficia de o majorare cu 10 la sută. Precizez, că această majorare de 10 la sută este suplimentară indexării pensiilor, care are loc în fiecare an și următoarea indexare, conform legii, va avea loc în luna aprilie 2019, pentru toți pensionarii”, a spus Plahotniuc.



Liderul democraților a anunțat că a solicitat Guvernului ca astfel de majorări de salarii și pensii să fie făcute cel puțin o dată pe an, ca urmare a creșterii economice din anii următori.



„În acest fel, programele „Salarii bune pentru Moldova” și „Pensii bune pentru Moldova” vor continua și în anii care vin, astfel, încât oamenii să trăiască mai bine. Mai multe detalii, privind majorarea veniturilor pensionarilor vor fi oferite de colegii de la Guvern în zilele următoare”, a precizat liderul PDM.



Amintim că, de la 1 decembrie 2018 vor fi majorate salariile pentru aproximativ 200 de mii de bugetari. Iar de la 1 octombrie, mai mulți agenți economici au majorat lefurile angajaților, ca urmare a facilităților fiscale oferite de Guvern.