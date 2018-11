Ce condimente pot înlocui zahărul și sarea?

Nu este nevoie să renunți la gustul bun pentru a fi sănătos. Folosește puterea condimentelor pentru a înlocui zahărul și sarea, iar rețetele tale vor avea un gust mult mai intens.



Condimentele bine alese evidențiază aroma tuturor ingredientelor și te ajută să obții preparate la fel de gustoase, înlocuind cu succes zahărul și sarea. Chiar și persoanele cele mai disciplinate pot consuma prea mult zahăr și sare, acest lucru favorizând obezitatea, diabetul și afecțiunile cardiovasculare. Din fericire nu trebuie să alegi între sănătate și gustul bun, ci există soluții creative pentru a reduce rapid consumul acestor substanțe.



„Principalul factor care determină alegerea alimentelor sănătoase este gustul și încă persistă impresia că alternativele naturale nu au o aromă la fel de intensă. Cu ajutorul condimentelor fiecare rețetă are un gust mai bun și este mult mai ușor să se reducă excesul de sare, sare și grăsimi saturate consumând un preparat care este în continuare apetisant”, explică dr. Wendy Bazilian, nutriționist.



Excesul de zahăr și sare

Majoritatea persoanelor consumă prea mult zahăr și sare. În medie, consumul zilnic de zahăr este de 90g, cu mult peste limita de 50g. De asemenea, 90% dintre adulți depășesc doza zilnică recomandată de sare, de 2.300mg. Zahărul și sarea se regăsesc în foarte multe semipreparate și sosuri, inclusiv în pâine sau ketchup. Cu toate acestea, există câteva alternative aromate care te pot ajuta să-ți protejezi sănătatea.

Iată care sunt condimentele care pot înlocui zahărul și sarea:



1. Scorțișoară

Poate fi utilizată drept topping sau pentru prepararea băuturilor. Scorțișoara este un topping delicios pentru terciul de ovăz sau pentru o porție de fulgi de cereale integrale. De asemenea, este ideală pentru sosurile care conțin roșii sau mere, poate fi folosită pentru a pregăti mere coapte sau pere aromate, precum și într-un piure de cartofi dulci. Te ajută să economisești multe calorii pentru că o linguriță de scorțișoară conține numai 6 calorii, față de 16, cât are o linguriță de zahăr. În cadrul studiilor realizate s-a constatat că acest condiment echilibrează nivelul glicemiei și previne cancerul. Aceste proprietăți pot fi explicate prin conținutul ridicat de antioxidanți, care fortifică organismul și au proprietăți antiinflamatoare.

Băuturile care conțin scorțișoară nu sunt doar sănătoase, ci au și un gust senzațional. Folosește-o cu încredere la ciocolata caldă, la fiecare ceașcă de ceai sau când bei o cafea. „Adaugă scorțișoară, cardamom și cuișoare la o cană de lapte cald sau la ceaiul negru și vei avea multă energie toată ziua. Vei economisi cel puțin 100 de calorii preparând astfel de băuturi, în loc să le comanzi în diferite localuri”, recomandă dr. Lisa Gloede, specialist nutriționist.



2. Turmeric

Este ideal pentru prepararea vinegretelor. Majoritatea dressingurilor de la magazin, inclusiv cele cu un conținut redus de grăsimi, au mult zahăr și uleiuri cu efect inflamator. Specialiștii îți recomandă să prepari chiar tu o vinegretă clasică, la care să adaugi turmeric în loc de sare. Salata va avea o aromă aparte, iar organismul va fi fortificat datorită dozei suplimentare de antioxidanți.



3. Cacao

Bea un pahar de lapte cald combinat cu 1-2 linguri de pudră de cacao neîndulcită pentru a înlocui variantele care conțin zahăr în exces. Gustul dulceag al laptelui, completat de aroma de cacao te va face să uiți complet de variantele prea dulci și te vei simți mai odihnit. „Ciocolata caldă de la cafenele are aproximativ 25g de zahăr, crescând riscul de diabet și acumulare a grăsimii în zona abdominală”, potrivit dr. Gloede. Dacă optezi pentru pudra de cacao neîndulcită vei consuma mai puține calorii și vei preveni fluctuațiile glicemiei, în timp ce te menții la o greutate ideală.



4. Marinate numai din condimente, fără sare

Când pregătești carnea și vrei să obții o friptură fragedă și aromată de obicei o marinezi. Potrivit specialiștilor, nu este nevoie să pui deloc sare când marinezi carnea dacă selectezi condimentele potrivite.

Amestecă ulei de măsline, suc de lămâie, rozmarin și usturoi tocat pentru a marina carnea de pui. Pentru somon folosește un mix din ulei de măsline, suc de lămâie, salvie, măghiran și ceapă tocată mărunt. În cazul în care preferi o friptură de vită sau de porc o poți marina cu ulei de măsline, piper negru, ceapă tocată mărunt, țelină rasă, semințe de susan și mac.



5. Paprika, ardei iute și piper cayenne

În loc să cumperi de la magazin un sos picant care conține mult sodiu, mai bine folosește ardeiul iute, paprika sau piperul cayenne pentru a pregăti rețete cu gust intens. Te vor ajuta să arzi mai multe calorii deoarece dau un impuls metabolismului. Folosește-le la supe, piureuri, omlete, plăcinte, clătite, pizza și chiar la aluatul pentru pâine. Combină-le cu usturoi sau ghimbir și vei obține o marinată specială pentru tofu.



6. Oțet balsamic

În loc de frișcă și sirop de ciocolată sau de arțar, folosește oțetul balsamic peste căpșunile proaspete de la desert. De asemenea, îl poți îngroșa puțin dacă îl încălzești în tigaie câteva minute, iar apoi poate fi adăugat la supe, tocănițe, fripturi și salate. Oțetul balsamic are un conținut foarte redus de sare și zahăr, fiind obținut din fructe precum strugurii sau portocalele.